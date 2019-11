De UEFA start een onderzoek naar het gebruik van het grote videoscherm in de Johan Cruijff ArenA tijdens het EK-kwalificatieduel van dinsdag tussen het Nederlands elftal en Estland. Volgens de Europese bond was daarop een herhaling van een situatie op het veld te zien.

De videoherhaling was op basis van de veiligheidsreglementen niet toegestaan, stelt de UEFA. Het is nog onduidelijk om welk moment tijdens de wedstrijd het gaat.

"Wij zijn ook benieuwd, maar wij hebben nog niets van de UEFA gehoord", laat een woordvoerder van de KNVB weten. "We kunnen er dus nog niks over zeggen. Het enige wat we laten zien op het videoscherm zijn de doelpunten van Oranje."

De tuchtcommissie van de UEFA behandelt de zaak tegen de KNVB op donderdag 12 december.

Oranje als nummer twee van kwalificatiegroep naar EK

Nederland won de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Estland met 5-0, mede dankzij een hattrick van Georginio Wijnaldum. Ondanks de overwinning eindigde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman achter Duitsland als tweede in groep C.

Hierdoor is al zeker dat Oekraïne een van de drie tegenstanders van Oranje in de groepsfase van het EK van 2020 is. Nederland mag namelijk niet bij een van de vier gastlanden uit pot 1 komen en Oekraïne en Rusland moeten vanwege het politieke conflict tussen de twee landen gescheiden blijven in de groepsfase.

Als Roemenië zich in maart via de play-offs voor het EK plaatst, zal ook dat Oost-Europese land zich bij Oranje in de EK-groep voegen.