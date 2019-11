José Mourinho kan niet wachten om weer langs het veld te staan in de Premier League. De Portugees werd woensdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur en weet zeker dat hij de Engelse club weer naar boven kan loodsen.

"Ik kan niet gelukkiger zijn, anders was ik hier niet geweest", jubelt Mourinho op de website van Tottenham. "Wat ik kan beloven, is passie voor zowel mijn vak als mijn club. Het is een eer om als trainer naar een club te gaan waar hij heel blij wordt van de selectie waarmee hij kan werken."

Mourinho tekende een contract tot medio 2023 bij Tottenham en is de opvolger van Mauricio Pochettino. De Argentijn kreeg dinsdag zijn ontslag vanwege de tegenvallende resultaten in de Premier League.

De 'Spurs' staan slechts veertiende op de ranglijst. Mourinho, die sinds zijn ontslag bij Manchester United in december vorig jaar zonder club zat, belooft dat de resultaten onder zijn leiding zullen verbeteren.

"We weten waar we staan in de Premier League en we weten dat we daar niet thuishoren", zegt 'The Special One'. "We zullen het van wedstrijd tot wedstrijd moeten bekijken en aan het einde van het seizoen zullen we wel zien waar we uitkomen."

"We zijn er in ieder geval zeker van dat het een andere positie zal zijn dan waar we nu staan. Ik kijk uit naar de uitdaging en naar de verantwoordelijkheid om iedereen die van deze club houdt vreugde te brengen."

Mourinho lovend over stadion en trainingsveld Tottenham

Mourinho kijkt ook uit naar de samenwerking met de talenten van Tottenham. "Er is geen enkele trainer in de wereld die niet graag met jonge spelers wil spelen en deze spelers niet wil helpen om zich te ontwikkelen. Het probleem is alleen dat je soms bij clubs komt waar het werk dat onder je wordt verricht niet goed genoeg is om deze spelers te kunnen brengen."

Tevens is de 56-jarige coach lovend over het Tottenham Hotspur Stadium, de thuishaven van Tottenham. Dat stadion werd opgetrokken op dezelfde plaats als White Hart Lane, het oude onderkomen van de Engelse topclub, en werd in april van dit jaar officieel geopend.

"Als je het over een mooi stadion hebt, ben je te nederig", stelt Mourinho. "Je moet juist zeggen dat het het beste stadion van de wereld is. Het trainingsveld is ook ongeëvenaard en kan waarschijnlijk alleen vergeleken worden met wat trainingsvelden in het American football."

Mourinho zit komende zaterdag voor het eerst op de bank bij Tottenham Hotspur. Dan wacht de uitwedstrijd in de Premier League tegen West Ham United.

