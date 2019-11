Kevin De Bruyne is niet te spreken over de opzet van de loting voor het EK van volgend jaar. De Belgische middenvelder weet sinds dinsdagavond al dat hij met zijn land tegen gastlanden Rusland en Denemarken speelt.

"Een schande, om eerlijk te zijn", foetert De Bruyne bij VTM. "Voetbal is voetbal niet meer. Uiteindelijk is het meer een business."

De loting voor het EK is op 30 november in Boekarest, maar België komt sowieso in groep B terecht. Doordat vier van de zes landen uit pot 1 (Engeland, Italië, Duitsland en Spanje) gastland zijn en daarom in een vaste poule terechtkomen, blijven er voor 'De Rode Duivels' twee poules over.

Oekraïne, het zesde land uit pot 1, mag vanwege de gespannen verhoudingen niet bij Rusland worden ingedeeld, waardoor België als groepshoofd alleen in een poule met de Russen kan uitkomen. De Bruyne heeft geen goed woord over voor deze constructie.

"Als speler moet je je daarnaar schikken, maar voor mij is het een soort competitievervalsing", baalt de rechtspoot van Manchester City. "Het zou niet mogen dat je vooraf al weet dat je tegen Rusland zal uitkomen als je wint. Dat haalt het plezier van een loting eruit."

Voorafgaand aan de kwalificatie koppelde de UEFA al twee speelsteden aan elkaar in elke poule. In groep B zijn dat Sint-Petersburg en Kopenhagen, waardoor ook Denemarken sowieso aan België gekoppeld is. Het is nog wel onduidelijk welk land deze poule zal completeren.

België sloot de EK-kwalificatiecyclus dinsdag af met een 6-1-overwinning op Cyprus. (Foto: Pro Shots)

Oranje treft Oekraïne en mogelijk Roemenië

Nederland maakt als gastland deel uit van groep C en speelt alle drie de groepswedstrijden in Amsterdam. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in ieder geval op tegen Oekraïne en mogelijk ook tegen Roemenië. De Roemenen huisvest met Boekarest de andere speelstad in deze poule, maar hebben zich nog niet geplaatst.

Als Roemenië het EK haalt, dan wordt het Oost-Europese land een van de tegenstanders van Oranje in groep C. De Roemenen eindigden achter Spanje, Zweden en Noorwegen als vierde in kwalificatiegroep F, waardoor ze zich niet rechtstreeks voor het EK plaatsten.

Dankzij de prestaties in de Nations League heeft Roemenië nog wel een kans op een EK-ticket. De ploeg van bondscoach Cosmin Contra speelt in de play-offs en moet daarin twee rondes overleven om alsnog naar het EK te mogen.