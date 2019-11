Feyenoord heeft woensdag de komst van Frank Arnesen als technisch directeur bevestigd. Bovendien is Pieter Smorenburg in De Kuip aangesteld als financieel directeur.

De 63-jarige Arnesen had eerder deze maand zelf al bevestigd dat hij aan de slag zou gaan in Rotterdam. Er is niets bekend over de looptijd van het contract van de oud-speler van Ajax en PSV.

"Eén blik op het cv van Frank zegt genoeg. Hij is iemand met jarenlange ervaring bij grote clubs in Europa en op verschillende posities binnen het voetbalbedrijf", zegt president-commissaris Toon van Bodegom op de site van Feyenoord.

"Hij heeft aandacht en oog voor de jeugd en neemt een enorm netwerk met zich mee. Frank Arnesen heeft alle kennis en kunde om verder te bouwen aan een toekomstbestendig technisch beleid bij Feyenoord."

Arnesen is in De Kuip de opvolger van rvc-lid Sjaak Troost, die de baan op interim-basis op zich nam nadat Martin van Geel afgelopen zomer vertrok bij Feyenoord.

De Kuip, de nieuwe werkomgeving van Frank Arnesen en Pieter Smorenburg. (Foto: Pro Shots)

Arnesen kijkt uit naar tijd bij Feyenoord

Arnesen heeft veel ervaring als voetbalbestuurder. Hij was eerder bij PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK en Anderlecht verantwoordelijk voor het technische beleid. Bij Anderlecht werd hij begin oktober ontslagen.

"De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht bij Feyenoord. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe accommodaties voor het eerste elftal en voor de jeugdopleiding die zijn gerealiseerd", aldus Arnesen.

"Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze openstaan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn."

Onder trainer Dick Advocaat hoopt Feyenoord dit seizoen de weg omhoog te vinden. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord zoekt nog algemeen directeur

De 54-jarige Smorenburg was tot voor kort financieel directeur van K3Delta, een bedrijf in zand, grind en klei. "Bij de strategiebepaling, bij het verkennen van alle opties en de uitwerking ervan is grote expertise op financieel gebied noodzakelijk. Met Pieter Smorenburg hebben we die nu in huis", aldus Van Bodegom.

De aanstelling van Arnesen en Smorenburg betekent dat het Feyenoord-bestuur steeds meer vormt krijgt. De club zoekt nog een algemeen directeur. Die functie wordt tijdelijk bekleed door Mark Koevermans.

Feyenoord kent een turbulente eerste seizoenshelft, waarin slecht werd gepresteerd en trainer Jaap Stam opstapte. Onder opvolger Dick Advocaat staat de vijftienvoudig landskampioen tiende in de Eredivisie.

