Sam Lammers heeft woensdag zijn rentree op het trainingsveld van PSV gemaakt. De spits stond na een knieoperatie maanden aan de kant.

De 22-jarige aanvaller liep de kwetsuur eind juli op in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0-nederlaag) en werd enkele dagen later geopereerd.

Lammers was net weer teruggekeerd bij de ploeg van trainer Mark van Bommel nadat hij het vorige seizoen verhuurd was aan sc Heerenveen. Door het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla zag hij zijn kans op speelminuten aanzienlijk toenemen.

De spits begon het seizoen nog goed door te scoren in de wedstrijd in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel (3-2). De Eindhovenaren verloren vervolgens de return en spelen daarom dit jaar in de Europa League.

Lammers was niet de enige aanvaller die wegviel bij PSV. Van Bommel kon de afgelopen weken ook geen beroep doen op Donyell Malen en Steven Bergwijn. Dat leidde tot flink wat puntenverlies in de Eredivisie.

De Eindhovenaren bezetten achter koploper Ajax en nummer twee AZ de derde plaats. De achterstand op de regerend landskampioen is elf punten. Zondag speelt PSV om 14.30 uur thuis tegen sc Heerenveen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie