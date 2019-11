Trots overheerst bij de Belgen na de foutloze EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez won dinsdag ook van Cyprus (6-1) en heeft daardoor alle tien kwalificatiewedstrijden gewonnen.

De perfecte reeks kwam dinsdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel nog wel even in gevaar, toen de Cyprioten via Nicholas Ioannou de leiding namen. Christian Benteke herstelde al snel het evenwicht, waarna de Belgen nog voor rust uitliepen naar 4-1. Na rust vielen er nog twee doelpunten.

Kevin De Bruyne, goed voor twee doelpunten en een assist, keek na afloop verguld terug op de perfecte reeks. "Misschien heb ik dit vroeger weleens meegemaakt, maar dan zal dat wel op de basisschool zijn geweest", merkte hij glimlachend op tegen Het Nieuwsblad.

De Belgen hebben deze kwalificatie niet alleen de meeste punten, maar ook de meeste doelpunten gemaakt en de minste tegendoelpunten. De meeste tegenstand in de groep kwam van Rusland, dat als tweede eindigde en ook naar het EK mag.

"We zaten niet in de moeilijkste groep, dus het is moeilijk om te zeggen of dit volstaat om Europees kampioen te worden", erkende de middenvelder van Manchester City. "We hebben in ieder geval ons best gedaan en het resultaat mag er zijn."

'Schande dat we niet thuis spelen op EK'

Het is de tiende keer in de Europese kwalificatie voor een EK of WK dat een team het eindtoernooi haalt zonder puntenverlies. Slechts twee keer wist een land daarna ook de titel te pakken. Beide keren was dat Spanje, dat in 2010 wereldkampioen werd en twee jaar later de Europese titel greep.

Bondscoach Martínez weet dat dat voor België lastig gaat worden, ook omdat het land in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland geen thuiswedstrijden speelt. België heeft zich niet aangemeld als een van de organisatoren.

"Het is een absolute schande dat dit team geen thuiswedstrijd kan spelen op het EK", merkte hij ontevreden op. "We gaan tegen landen spelen die door een vol stadion aangemoedigd gaan worden. Wij moeten nu naar Sint-Petersburg en Denemarken, terwijl Brussel leeg blijft. Wij zullen het dus moeten hebben van onze focus."

Desondanks overheerst bij de Spanjaard de trots. "Ik wil desondanks feesten en dan zien we het wel over zeven maanden. Een titel pakken is niet zo simpel als het lijkt. Laat ik het daarop houden."