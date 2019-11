José Mourinho is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur. De Portugees is woensdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino, meldt de club.

Een delegatie van de 'Spurs' sprak dinsdag al met Mourinho, waarna beide partijen tot overeenstemming kwamen over een contract tot medio 2023. De 56-jarige Portugees kan zaterdag al op de bank zitten in het duel met West Ham United.

"Met José halen we een van de succesvolste managers aller tijden in huis", meldt voorzitter Daniel Levy op de website van de club. "Hij heeft enorm veel ervaring, kan teams inspireren en is tactisch sterk. Hij heeft met al zijn ploegen succes gekend en we geloven erin dat hij voor energie en vertrouwen in de kleedkamer kan zorgen."

Mourinho treedt in de voetsporen van een de succesvolste manager ooit van de 'Spurs'. Geen enkele Tottenham-manager zat vaker op de bank bij een Premier League-wedstrijd dan Pochettino (202 duels). Dit seizoen werd er echter slechts drie keer gewonnen, waardoor de ploeg veertiende staat.

De Argentijn werd dinsdag na een dienstverband van vijf jaar ontslagen. De 47-jarige Pochettino leidde de club in die periode naar de top van de Premier League. Vorig seizoen werd ten koste van Ajax de finale van de Champions League bereikt. Daarin was Liverpool te sterk. Pochettino lag nog tot medio 2023 vast in Londen.

Mauricio Pochettino leidde Tottenham vorig seizoen ten koste van Ajax naar de finale van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Mourinho bijna jaar zonder werk

Mourinho zat al bijna een jaar zonder werk, nadat hij vorig jaar december werd ontslagen bij Manchester United. 'The Special One' nam daarna enige tijd afstand van het voetbal, maar liet de afgelopen maanden doorschemeren graag weer aan de slag te gaan.

"Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij een club met zo'n verleden en achterban", zegt Mourinho in een reactie. "Ik word warm van de kwaliteit die het elftal en de jeugdopleiding hebben. Het is heel aantrekkelijk om met deze spelers te mogen gaan werken."

Tottenham Hotspur wordt voor Mourinho de derde club in Engeland. Hij had eerder twee keer Chelsea onder zijn hoede en dus ook Manchester United. De Portugees was daarnaast onder meer werkzaam voor FC Porto, Internazionale en Real Madrid.

Voorzitter Daniel Levy van de Champions League-finalist van afgelopen seizoen had ook zijn oog laten vallen op de pas 32-jarige Julian Nagelsmann, maar de Duitse trainer van RB Leipzig is niet beschikbaar.

