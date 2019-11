Ronald Koeman was dinsdag een tevreden man na de 5-1 zege van Oranje op Estland in de laatste interland van 2019. De bondscoach gaf een aantal andere spelers een kans tegen de hekkensluiter van groep C en concludeerde dat de concurrentie groot is richting het EK van volgend jaar.

"Het zal een flinke strijd worden", zei Koeman na het duel in Amsterdam tegen de NOS over het selectieproces voor EURO 2020. "We hebben nog een maand of zes en veel jonge spelers, die dan weer verder zullen zijn. Ik heb tegen de spelers gezegd dat wij als staf rustig zullen gaan kijken wat zij gaan doen. Uiteindelijk gaat het erom de sterkste selectie samen te stellen."

De 56-jarige trainer werkte de afgelopen anderhalf jaar vaak met een vast elftal, maar gaf dinsdag in de Johan Cruijff ArenA speeltijd aan de debutanten Calvin Stengs (20) en Myron Boadu (18) en 'reserves' Nathan Aké, Patrick van Aanholt, Luuk de Jong, Wout Weghorst en Kevin Strootman.

"Het zou heel gek zijn als na één avond tegen Estland opeens alles duidelijk zou zijn", aldus Koeman. "Maar we hebben vandaag wel op een aantal posities wat kunnen proberen en een paar jongens kunnen laten debuteren."

De bondscoach krijgt in maart bij twee oefenduels met nog onbekende tegenstanders nog een keer de kans om te experimenteren. "Die wedstrijden zal ik gebruiken om discussiepuntjes in de selectie op te lossen door veel spelers te laten spelen. In mei beginnen we de voorbereiding op het EK en dan gaan we echt werken aan het elftal."

"2020 belooft in ieder geval een mooi jaar te worden, het is geweldig dat we naar het EK gaan. Ik denk dat we daar heel blij mee moeten zijn."

Koeman niet tevreden over eerste helft

Het Nederlands elftal had door goals van aanvoerder Georginio Wijnaldum (3), Aké en Boadu geen enkel probleem met Estland, al vond Koeman dat het spel van zijn ploeg zeker in de eerste helft niet altijd even goed was.

"Het was niet geweldig. Na de 2-0 (in de negentiende minuut, red.) liep de energie er een beetje uit. Ik vond dat we slecht druk zetten op de tegenstander en daardoor moesten we meer lopen dan we wilden. Ik heb dat in de rust ook gezegd. Voor de ontwikkeling van dit team is het belangrijk dat we ook in dit soort wedstrijden er alles uithalen."

Koeman was wel blij met het feit dat Oranje tot het einde doorging - de laatste drie goals vielen in het tweede deel van de tweede helft - en dat zijn spelers wederom lieten zien echt een team te zijn. Na de eerste goal maakten doelpuntenmaker Wijnaldum en Frenkie de Jong een statement tegen racisme door hun armen naast elkaar te leggen.

"Daar ben ik trots op", stelde de bondscoach. "'Gini (Wijnaldum, red.) zei er nog wat over in de kleedkamer, dat hij zich zo happy voelt in dit Nederlands elftal. Je merkt dat ook aan het feit dat debutanten als Stengs en Boadu perfect zijn opgenomen in de groep."

Oranje eindigt het interlandjaar 2019 met zeven zeges, één gelijkspel en twee nederlagen. De ploeg van Koeman komt pas in maart weer bij elkaar.

