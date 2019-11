Georginio Wijnaldum is een gelukkig man na zijn hattrick van dinsdag in het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0). De gelegenheidsaanvoerder van Oranje ziet zijn goals als een uitroepteken achter twee bewogen dagen.

Wijnaldum maakte maandag op de persconferentie voor de wedstrijd indruk door zich uit te spreken tegen racisme. Hij reageerde daarmee op het veelbesproken incident dat zich zondag voordeed tijdens FC Den Bosch-Excelsior.

Dinsdag maakte het Nederlands elftal in aanloop naar de wedstrijd tegen de Esten een statement door een foto op sociale media te plaatsen waarbij alle spelers met uitgestrekte armen in een cirkel staan, met als onderschrift 'Genoeg is genoeg' en 'Stop racisme'.

"Het was maandag niet mijn dag, maar een dag voor iedereen. Een eyeopener. Ik heb alleen gezegd wat ik voelde. Vandaag probeerde ik alles te geven en daar kwamen drie goals uit, dat is wel mooi", aldus Wijnaldum tegen de NOS na het duel met Estland.

"Misschien dat mensen eerder naar me luisteren, omdat ik een podium had met een persconferentie voor een wedstrijd en veel mensen bereikte. Ik deed het uit gevoel. Mensen zeggen dat ik een held ben, maar dat ben ik absoluut niet. Ik heb gezegd wat meerdere mensen denken."

Georginio Wijnaldum vierde zijn eerste doelpunt tegen Estland met de volledige Oranje-selectie. (Foto: Pro Shots)

Wijnaldum maakt statement na eerste goal

Na zijn eerste doelpunt tegen Estland maakte Wijnaldum nog maar eens een statement tegen racisme door de hele ploeg bij de viering te betrekken en te wijzen op zijn eigen huidskleur én die van teamgenoot Frenkie de Jong.

"Ik wil dat er nu verandering komt en hoop dat we het probleem als Nederlanders kunnen aanpakken, zodat het niet meer gebeurt", aldus de 29-jarige middenvelder van Liverpool.

Wijnaldum tekende tegen Estland voor zijn zesde, zevende en achtste interlanddoelpunt van 2019, waarmee hij de productiefste Oranje-speler van dit kalenderjaar is.

De ruime overwinning op Estland was niet genoeg voor de eerste plaats in groep C van de EK-kwalificatie, want concurrent Duitsland versloeg Noord-Ierland met 6-1 en blijft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman twee punten voor.

