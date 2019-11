Wales heeft dinsdag als twintigste land een ticket voor het EK van 2020 gepakt. De ploeg van aanvoerder Gareth Bale klopte concurrent Hongarije met 2-0 en is er voor de tweede keer bij op het eindtoernooi.

In de wetenschap dat er gewonnen moest worden om zeker te zijn van de tweede plek in groep E, kwam Wales dankzij Aaron Ramsey al na een kwartier op voorsprong. Vlak na rust maakte hij ook de tweede treffer.

Drie jaar geleden debuteerde Wales op het EK. 'The Dragons' haalden toen knap de halve finales, waarin met 2-0 werd verloren van de latere Europees kampioen Portugal.

Naast Hongarije had ook Slowakije achter het al geplaatste Kroatië nog tweede kunnen worden in groep E. De Slowaken wonnen met 2-0 van Azerbeidzjan door doelpunten van Robert Bozenik en Marek Hamsík, maar dat was door de zege van Wales weinig waard.

De plaatsing van Wales betekent dat er nog vier EK-tickets zijn te vergeven. Om die startbewijzen wordt in maart volgend jaar gestreden bij de play-offs van de Nations League.

Eindstand groep E 1. Kroatië 8-17 (17-17)

2. Wales 8-14 (10-6)

3. Slowakije 8-13 (13-11)

4. Hongarije 8-12 (8-11)

5. Azerbeidzjan 8-1 (5-18)

België haalt uit tegen Cyprus

In groep I sloot België de kwalificatiereeks in stijl af door met 6-1 van Cyprus te winnen. Onze zuiderburen wonnen net als Italië alle groepswedstrijden.

De Belgen kwamen nog verrassend op achterstand, maar dankzij Christian Benteke, Kevin De Bruyne (allebei twee goals), Yannick Carrasco en een eigen doelpunt van Kypros Christoforou werd het alsnog een mooie avond voor het publiek in Brussel.

Achter België, dat drie goals verwijderd bleef van een recordaantal in de EK-kwalificatie, zette Rusland een uitroepteken achter de tweede plek door San Marino dankzij vijf verschillende doelpuntenmakers met 0-5 te verslaan.

In dezelfde poule stelde Schotland de derde plek veilig door thuis met 3-1 van Kazachstan te winnen. In Glasgow werd de voor rust opgelopen achterstand in de tweede helft omgebogen in een zege.

Eindstand groep I 1. België 10-30 (40-3)

2. Rusland 10-24 (33-8)

3. Schotland 10-15 (16-19)

4. Cyprus 10-10 (15-20)

5. Kazachstan 10-10 (13-17)

6. San Marino 10-0 (1-51)

Lewandowski helpt Polen aan winst

Ook in groep G waren de kaarten al geschud. Koploper Polen won mede dankzij een goal van Robert Lewandowski met 3-2 van Slovenië. Vitesse-spits Tim Matavz was een van de doelpuntenmakers namens de taaie Slovenen, die als vierde eindigen.

Nummer twee Oostenrijk leed een nederlaag zonder gevolgen bij Letland: 1-0. Het duel om des keizers baard tussen Noord-Macedonië en Israël kende dezelfde uitslag.

Eindstand groep G 1. Polen 10-26 (18-5)

2. Oostenrijk 10-19 (19-9)

3. Noord-Macedonië 10-14 (12-13)

4. Slovenië 10-14 (16-11)

5. Israël 10-11 (16-18)

6. Letland 10-3 (3-28)

