Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatie dinsdag mede dankzij een hattrick van Georginio Wijnaldum afgesloten met een 5-0-overwinning op Estland in de Johan Cruijff ArenA. Omdat koploper Duitsland ook won, eindigt Oranje als tweede in groep C en daardoor is zeker dat Oekraïne een van de drie tegenstanders wordt in de groepsfase van het EK 2020.

Door kopgoals van Wijnaldum en Nathan Aké leidde Oranje al snel met 2-0 tegen de Esten. In de tweede helft tekende Wijnaldum voor zijn tweede, op aangeven van debutant Calvin Stengs, en ook bij Wijnaldums 4-0 was de AZ-aanvaller aangever. Met Myron Boadu had de Alkmaarse club nog een speler die zijn eerste minuten in Oranje maakte en hij bepaalde de eindstand op 5-0.

Duitsland was tegelijkertijd in Frankfurt door goals van Serge Gnabry (3), Leon Goretzka (2) en Julian Brandt met 6-1 te sterk voor Noord-Ierland, waardoor 'Die Mannschaft' als groepswinnaar in pot 1 komt bij de EK-loting op 30 november in Boekarest.

Oranje gaat in pot 2 en weet al dat het in groep C gekoppeld zal worden aan Oekraïne uit pot 1. Nederland mag namelijk niet bij een van de vier gastlanden uit pot 1 komen en Oekraïne en Rusland moeten gescheiden blijven in de groepsfase vanwege het politieke conflict tussen de twee landen.

Als Roemenië zich in maart via de play-offs plaatst voor het EK, zal ook dat Oost-Europese land zich bij Oranje in de EK-groep voegen.

Met nog zeven maanden te gaan voor de start van het EK heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nu even rust. Pas in maart wachten twee oefenwedstrijden, waarna in mei de voorbereiding start op het eindtoernooi, dat in twaalf landen gehouden wordt en op 12 juni begint.

Eindstand groep C 1. Duitsland: 8-21 (30-7)

2. Nederland: 8-19 (24-7)

3. Noord-Ierland: 8-13 (9-13)

4. Wit-Rusland: 8-4 (4-16)

5. Estland: 8-1 (2-26)

Oranje maakt statement na openingstreffer

Omdat een EK-ticket zaterdag tegen Noord-Ierland (0-0) al was veiliggesteld en de nodige basisspelers ontbraken, had Koeman tegen Estland ruimte om te experimenteren. Stengs debuteerde in de basis en ook Aké, Patrick van Aanholt en Luuk de Jong mochten starten in de ArenA.

Opvallend was ook dat Quincy Promes als rechtsback begon, al was hij tegen de nummer 104 van de FIFA-ranking in praktijk vaak rechtsbuiten. Het was geen toeval dat Promes in de zesde minuut de voorzet leverde bij de 1-0 van Wijnaldum, die beheerst binnenkopte.

De 29-jarige middenvelder maakte na zijn goal samen met Frenkie de Jong een statement tegen racisme, naar aanleiding van de gebeurtenissen van zondag bij FC Den Bosch. Voor het oog van de camera's legden Wijnaldum en De Jong hun armen naast elkaar.

Het duurde niet lang tot de Johan Cruijff ArenA weer mocht juichen. In de negentiende minuut kopte Aké raak (2-0) uit een voorzet van Memphis Depay, waardoor de zege al zo goed als zeker was voor Oranje. De score had voor rust nog verder op kunnen lopen tegen de zwakke Esten, die maar een punt pakten in de groepsfase.

De bedrijvige Wijnaldum schoot net naast en een kopbal van Luuk de Jong eindigde in de handen van de Estse keeper Sergei Lepmets. Aan de andere kant kwam Estland er sporadisch uit. Het gevaarlijkste moment was een schot van spits Erik Sorga dat niet ver naast ging.

Georginio Wijnaldum mag de bal mee naar huis nemen na zijn hattrick. (Foto: Pro Shots)

Boadu komt halverwege voor Memphis

Halverwege bleef Memphis in de kleedkamer achter en Boadu kwam voor hem in het veld. De achttienjarige spits van AZ ging de boeken in als de veertiende debutant onder Koeman én de eerste Oranje-international geboren in de 21e eeuw. Anders dan bij AZ speelde Boadu vanaf de zijkant, met Luuk de Jong en later invaller Wout Weghorst in de spits.

Met de relatief onervaren voorhoede kreeg Oranje ook in de tweede helft alle ruimte om aan te vallen van Estland en twintig minuten na rust resulteerde dat in de 3-0. Stengs pakte de bal af van voormalig NAC Breda-speler Karol Mets en bediende Wijnaldum, die koel bleef voor het Estse doel.

Boadu en Weghorst joegen vervolgens op hun eerste interlandtreffer, maar het was opnieuw Wijnaldum die twaalf minuten voor tijd verantwoordelijk was voor de vierde goal en zo zijn eerste hattrick in Oranje maakte. De 62-voudig international, die bij afwezigheid van Virgil van Dijk voor het eerst captain was, werd de diepte ingestuurd door Stengs, kapte zijn man uit en schoot beheerst raak (4-0).

In de slotfase werd het ook nog 5-0 en de doelpuntenmaker was de jonge Boadu. Een andere invaller, Kevin Strootman, stuurde hem de diepte in, waarna de debutant rustig binnenschoot en zo de toch al fraaie avond voor Oranje nog iets mooier maakte.

AZ-vrienden Calvin Stengs (links) en Myron Boadu kenden een succesvol debuut in Oranje. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de eindstanden in de EK-kwalificatie