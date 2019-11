Tottenham Hotspur heeft manager Mauricio Pochettino dinsdag ontslagen vanwege de slechte resultaten. De 47-jarige Argentijn leidde de 'Spurs' vorig seizoen nog naar de finale van de Champions League.

"We waren zeer terughoudend om deze beslissing te nemen en het bestuur vond dit absoluut geen makkelijk besluit", zegt voorzitter Daniel Levy in een verklaring op de site van Tottenham Hotspur.

"Maar jammer genoeg waren de resultaten in de Premier League aan het einde van vorig seizoen en het begin van dit seizoen zeer teleurstellend. Het is aan het bestuur om moeilijke beslissingen te nemen - en deze beslissing is nog lastiger door alle mooie momenten die we met Maurico hebben beleefd - maar we denken dat dit het beste is voor de club."

Pochettino, die nog een contract tot medio 2023 had, stapte in mei 2014 over van Southampton naar Tottenham Hotspur en groeide de afgelopen vijfenhalf jaar uit tot een van de succesvolste managers uit de geschiedenis van de club uit Londen.

