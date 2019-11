Tottenham Hotspur heeft manager Mauricio Pochettino dinsdag ontslagen vanwege de slechte resultaten. De 47-jarige Argentijn leidde de 'Spurs' vorig seizoen nog naar de finale van de Champions League.

"We waren zeer terughoudend om deze zeer moeilijke beslissing te nemen", zegt voorzitter Daniel Levy in een verklaring op de site van Tottenham Hotspur. "Maar jammer genoeg waren de resultaten in de Premier League aan het einde van vorig seizoen en het begin van dit seizoen zeer teleurstellend."

"Het is aan het bestuur om lastige beslissingen te nemen - en deze beslissing is nog moeilijker door alle mooie momenten die we met Maurico hebben beleefd - maar we denken dat dit het beste is voor de club. Maurico en zijn staf zullen altijd welkom blijven bij onze club, maar we moeten nieuw leven in onze talentvolle selectie blazen."

Pochettino, die nog een contract tot medio 2023 had, stapte in mei 2014 over van Southampton naar Tottenham Hotspur en groeide de afgelopen 5,5 jaar uit tot een van de succesvolste managers uit de geschiedenis van de club uit Londen.

Geen manager van de 'Spurs' zat vaker op de bank bij een Premier League-wedstrijd dan Pochettino (202 duels) en alleen Tim Sherwood had een hoger winstpercentage in de competitie dan de Argentijn (59 om 56 procent).

Sinds het einde van vorig seizoen gaat het echter matig met Tottenham Hotspur in de Premier League. De ploeg van Pochettino won slechts drie van zijn laatste zestien competitiewedstrijden. Met veertien punten uit twaalf wedstrijden staan de 'Spurs' momenteel slechts veertiende op het hoogste niveau in Engeland.

Mauricio Pochettino is in extase na de zege van Tottenham Hotspur op Ajax in de halve finales van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Pochettino en 'Spurs' hielden Ajax uit CL-finale

Pochettino won in totaal 159 van zijn 293 officiële duels op de bank bij Tottenham Hotspur. Hij leidde 'The Lilywhites' achtereenvolgens naar de vijfde, derde, tweede, derde en vierde plek in de Premier League.

De voormalige verdediger won geen prijs met de 'Spurs', die in 2008 met de League Cup voor het laatst zilverwerk veroverden en voor het aantrekken van Pochettino tien trainers in twaalf jaar hadden versleten.

Het grootste succes van Tottenham Hotspur onder Pochettino was het bereiken van de finale van de Champions League vorig seizoen. De 'Spurs' plaatsten zich voor het eerst voor de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi door een spectaculaire 2-3-zege op Ajax in de return van de halve finale. Liverpool was in de finale met 0-2 te sterk.

Pochettino begon zijn trainerscarrière in 2009 bij het Spaanse Espanyol, de club waar hij zijn spelersloopbaan drie jaar eerder had afgesloten.

Tottenham Hotspur, waar Michel Vorm onder contract staat, vervolgt de competitie aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen West Ham United. Het is nog niet duidelijk wie dan op de bank zit. Assistenten Jesús Pérez, Miguel D'Agostino en Antoni Jiménez zijn ook ontslagen.

