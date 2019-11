Jong Oranje heeft een sterk kalenderjaar dinsdag afgesloten met een late overwinning op Jong Engeland. De oefenwedstrijd in Doetinchem eindigde in 2-1.

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij spits Kaj Sierhuis, die van dichtbij afrondde op aangeven van zijn FC Groningen-ploeggenoot Deyovaisio Zeefuik.

Na rust leidde verdediger Rick van Drongelen met een foutje de gelijkmaker van Manchester United-aanvaller Mason Greenwood in, maar het slotakkoord was voor Javairô Dilrosun. De speler van Hertha BSC schoot in blessuretijd fraai raak uit een vrije trap.

Jong Oranje, dat AZ-aanvallers Calvin Stengs en Myron Boadu moest afstaan aan het 'grote' Oranje, won dit jaar in de EK-kwalificatie overtuigend van Jong Cyprus (5-1), Jong Portugal (4-2), Jong Noorwegen (0-4) en Jong Gibraltar (0-6). De ploeg ligt daarmee op koers voor deelname aan het EK van 2021.

Twee vriendschappelijke duels in maart leverden de formatie van Van de Looi een zege (1-0 tegen Jong Egypte) en een gelijkspel (0-0 tegen Jong Verenigde Staten) op.

De volgende wedstrijd van Jong Oranje is pas op 27 maart volgend jaar, wanneer Jong Wit-Rusland de tegenstander in de EK-kwalificatie is. Vier dagen later wordt in en tegen Portugal gespeeld.

De basiself van Jong Oranje voor het oefenduel met Jong Engeland. (Foto: Pro Shots)