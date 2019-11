Oranje aast met debutant Boadu op meer treffers tegen Estland

Nederland-Estland ·

19' GOAL Nederland! 2-0



De tweede Nederlandse treffer is een kopie van de eerste, alleen dan in spiegelbeeld. Dit keer komt de voorzet vanaf links van de voet van Memphis Depay, waarna Nathan Aké zijn hoofd ertegenaan zet en in de verre hoek raak knikt. Oranje is technisch al vaardiger dan Estland, maar blijkt getuige de twee kopgoals ook in de lucht te heersen.