Het Nederlands elftal begint dinsdag in de Johan Cruijff ArenA met een aantal opvallende namen aan de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Calvin Stengs debuteert en ook Nathan Aké, Patrick van Aanholt en Luuk de Jong starten.

Bondscoach Ronald Koeman was gedwongen de nodige wijzigingen door te voeren tegen de Esten: Ryan Babel is geblesseerd afgehaakt na de 0-0 van zaterdag tegen Noord-Ierland, Virgil van Dijk ontbreekt vanwege privéomstandigheden en Marten de Roon is geschorst.

Daar staat tegenover dat Memphis Depay en Georginio Wijnaldum, die het duel in Belfast misten, weer fit zijn. De 29-jarige Wijnaldum draagt bij afwezigheid van Van Dijk voor het eerst de aanvoerdersband van Oranje.

De plek van Van Dijk achterin wordt overgenomen door Aké en Van Aanholt mag als linksback beginnen omdat Daley Blind rust krijgt. Opvallend is dat Quincy Promes, tegen Noord-Ierland nog linksbuiten, tegen Estland rechtsback speelt. Matthijs de Ligt is de enige vertrouwde naam achterin.

Pröpper vervangt geschorste De Roon

Op het middenveld is Davy Pröpper de vervanger van De Roon. Wijnaldum en Frenkie de Jong completeren de middenlinie. Stengs begint voorin aan de rechterkant.

De twintigjarige aanvaller van AZ is na Hans Hateboer, Wout Weghorst, Guus Til, Justin Kluivert, Ruud Vormer, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, Arnaut Danjuma Groeneveld, Pablo Rosario, Javairô Dilrosun en Donyell Malen de dertiende debutant onder Koeman.

Myron Boadu kan dinsdag de veertiende worden. De AZ-spits zit op de bank omdat Luuk de Jong de voorkeur krijgt in de de punt van de aanval. Memphis, normaal gesproken de spits van Oranje, start tegen Estland als linksbuiten.

Stand kwalificatiegroep C 1. Duitsland 7-18 (+18)

2. Nederland 7-16 (+12)

3. Noord-Ierland 7-13 (+1)

4. Wit-Rusland 8-4 (-12)

5. Estland 7-1 (-19)

Oranje strijdt om groepswinst

Nederland tegen Estland begint dinsdag om 20. 45 uur en staat onder leiding van Davide Massa. De belangen voor Oranje, dat in Estland de nummer 104 van de FIFA-ranking treft, zijn minder groot dan afgelopen zaterdag in Belfast, omdat een EK-ticket inmiddels binnen is.

De ploeg van Koeman kan nog wel groepswinnaar worden, maar dan moet gewonnen worden van Estland én moet Duitsland dinsdagavond in Frankfurt puntenverlies lijden tegen Noord-Ierland.

Als zowel Duitsland als Oranje dinsdag wint, komt Nederland als een van de twee beste nummers twee in pot 2 en is zeker dat Oekraïne de tegenstander uit pot 1 wordt. Het was al langer duidelijk dat Oranje tijdens het EK is ingedeeld in groep C.

Opstelling Oranje: Cillessen; Promes, De Ligt, Aké, Van Aanholt; Pröpper, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Stengs, Luuk de Jong, Memphis.

Opstelling Estland: Lepmets; Teniste Tamm, Mets, Kallaste; Ainsalu, Vasslijev, Antonov; Zenjov, Sorga, Ojamaa.