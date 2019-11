Diego Maradona is dinsdag al na twee maanden vertrokken als coach van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. De voormalige sterspeler wil niet onder een andere voorzitter werken.

"Maradona is niet langer trainer van Gimnasia", bevestigde preses Gabriel Pellegrino, die zich recent terugtrok voor de komende presidentsverkiezingen, op de Argentijnse radio.

De 59-jarige Maradona begon begin september pas aan zijn klus bij de huidige nummer 22 van de Argentijnse competitie. Onder leiding van 'Pluisje' werd vijf keer verloren en drie keer gewonnen.

Tot juni was Maradona trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa. De voormalige Wereldvoetballer van het Jaar stopte daar vanwege gezondheidsredenen en onderging in juli een knieoperatie.

Maradona was eerder trainer van Al Wasl en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten en Dynamo Brest in Wit-Rusland. Tussen 2008 en 2010 was hij bovendien bondscoach van Argentinië.