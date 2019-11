David Abraham blijft tot de winterstop geschorst voor de beuk die hij uitdeelde aan SC Freiburg-coach Christian Streich. De schorsing van de aanvoerder van Eintracht Frankfurt is in hoger beroep blijven staan.

De Argentijn wilde ruim een week geleden in het Bundesliga-duel snel de bal pakken voor een ingooi. Streich liep hem daarbij licht in de weg, waarna Abraham de 54-jarige trainer ruw ondersteboven beukte.

De scheidsrechter gaf de verdediger rood voor zijn onbezonnen actie, waarna de bond hem voor de rest van het kalenderjaar schorste. Abraham betoogde dinsdag dat hij niet de bedoeling had om de trainer omver te lopen.

"Ik richtte me volledig op de bal en probeerde de trainer te ontwijken", zei hij. "Ik had geen idee dat ik hem omver had gelopen en het was absoluut niet mijn intentie om hem te raken. Het zal nooit meer gebeuren."

Ook schorsing Grifo ongewijzigd

Dat relaas leidde tot onvrede bij de Duitse bond DFB, die de strafeis zelf tot acht duels schorsing verhoogde omdat Abraham weigerde de schuld op zich te nemen. Dat ging de beroepscommissie echter te ver.

Ook de schorsing van Freiburg-aanvaller Vincenzo Grifo blijft staan. De club trok het hoger beroep in naar aanleiding van de rode kaart van de Italiaan. Die had in de nasleep van het incident een klap uitgedeeld.

Abraham mist door zijn schorsing de competitieduels met VfL Wolfsburg, Mainz 05, Hertha BSC, Schalke 04, 1.FC Köln en Paderborn. Grifo ontbreekt tegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg.

