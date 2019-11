Noussair Mazraoui heeft dinsdag zijn eerste doelpunt voor Marokko gemaakt. De Ajacied viel tijdens het gewonnen duel met Burundi (0-3) in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup ook geblesseerd uit. Erwin Koeman won met Oman in de WK-kwalificatie en Brazilië maakte in een oefenduel een einde aan een slechte reeks.

Mazraoui opende de score bij Burundi tegen Marokko, waarna Youssef En Nesyri (Leganés) en Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) de andere doelpunten maakten in het Stade Intwari in de Burundese stad Bujumbura.

Na een klein uur viel Mazraoui uit. Het is nog niet bekend wat de ernst van de blessure is, al lijkt die mee te vallen. Zijn Ajax-ploeggenoot Hakim Ziyech werd na 71 minuten naar de kant gehaald. Oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat speelde de hele wedstrijd mee en voormalig PSV'er Nordin Amrabat viel zes minuten voor tijd in.

Door de overwinning komt Marokko op vier punten uit twee duels. Eerder werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Mauritanië. De Centraal-Afrikaanse Republiek bezet met drie punten de tweede plaats, maar speelt later op dinsdag nog tegen Mauritanië (derde met één punt uit één duel). Burundi heeft na twee wedstrijden één punt.

Voor Marokko gaat de kwalificatiereeks pas volgend jaar verder. Op 31 augustus wacht de 'Leeuwen van de Atlas' een thuisduel met de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De 33e editie van de Afrika Cup wordt gehouden van 11 juni tot en met 9 juli 2021. Kameroen is het gastland en daardoor automatisch gekwalificeerd. Eerder dit jaar won Algerije de recentste editie van de Afrika Cup.

Koeman wint opnieuw met Oman

Voor bondscoach Erwin Koeman en Oman gaat het voorlopig goed in de Aziatische WK-kwalificatie. De Omanieten boekten tegen India de vierde overwinning in vijf duels: 1-0. Aanvaller Muhsen Al-Ghassani besliste de wedstrijd.

Koeman en Oman wonnen eerder al uit van India en waren ook te sterk voor Afghanistan en Bangladesh. In groep E wordt de tweede plek bezet achter Qatar, het enige land waarvan werd verloren. Qatar is als gastland van het WK 2022 al zeker van deelname.

De Aziatische WK-kwalificatie bevindt zich in de tweede ronde, die bestaat uit acht poules van vijf landen. Alle groepswinnaars én de vier beste nummers twee plaatsen zich voor de derde van in totaal vier kwalificatierondes. Als Qatar bij de eerste twee in de groep eindigt, gaat ook de vijfde beste nummer twee door.

Het volgende pouleduel van Oman is op 31 maart, wanneer een uitwedstrijd tegen Afghanistan op het programma staat. In juni volgen nog confrontaties met Qatar en Bangladesh.

Erwin Koeman en Oman liggen voorlopig op koers in de WK-kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Brazilië wint voor het eerst in zes wedstrijden

Brazilië boekte in een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea zijn eerste overwinning sinds begin juli. De ploeg van de geplaagde bondscoach Tite won in Abu Dhabi met 3-0.

De 'Goddelijke Kanaries' kenden na de gewonnen finale van de Copa América (3-1 tegen Peru) een slechte reeks oefenwedstrijden. Brazilië speelde gelijk tegen Colombia (2-2), Senegal (1-1) en Nigeria (1-1) en verloor van Peru (0-1) en Argentinië (0-1).

Tegen Zuid-Korea sloot de vijfvoudig wereldkampioen het interlandjaar toch nog positief af. AC Milan-middenvelder Lucas Paquetá opende in de negende minuut de score uit een voorzet van linksback Renan Lodi.

Met een fraaie vrije trap vergrootte Philippe Coutinho nog voor rust de voorsprong naar 2-0, waarna Danilo in de tweede helft de eindstand bepaalde, wederom na een assist van Atlético Madrid-speler Lodi.