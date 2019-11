Marokko heeft dinsdag goede zaken gedaan in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won op bezoek bij Burundi met 0-3.

Het was voor Marokko de eerste overwinning in de kwalificatiereeks. Ajax-verdediger Noussair Mazraoui, Youssef En-Nesyri (Leganés) en Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) maakten de doelpunten in het Stade Intwari in Bujumbura. Het was voor de Ajacied zijn eerste interlandtreffer.

Mazraoui viel na een klein uur spelen ook geblesseerd uit. Het is nog niet bekend wat de ernst van de blessure is. Ajax-middenvelder Hakim Ziyech werd na 71 minuten naar de kant gehaald. Oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat speelde de hele wedstrijd mee en voormalig PSV'er Nordin Amrabat viel zes minuten voor tijd in.

Door de overwinning komt Marokko op vier punten na twee duels. Eerder werd er met 0-0-gelijkgespeeld tegen Mauritanië. De Centraal-Afrikaanse Republiek bezet de tweede plaats met drie punten, maar speelt later dinsdag nog tegen Mauritanië (derde met één punt uit één duel). Burundi heeft één punt na twee wedstrijden.

Voor de 'Leeuwen van de Atlas' gaat de kwalificatiereeks pas volgend jaar verder. Op 31 augustus wacht er een thuisduel met de Centraal-Afrikaanse Republiek.

De 33e editie van de Afrika Cup wordt gehouden van 11 juni tot 9 juli 2021. Kameroen is het gastland en daardoor automatisch gekwalificeerd. Eerder dit jaar won Algerije de meest recente editie van de Afrika Cup.

