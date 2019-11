De spelers van het Nederlands elftal hebben een statement gemaakt tegen racisme. De selectie van bondscoach Ronald Koeman plaatste dinsdag een gezamenlijke foto op Twitter.

Op de foto staan alle spelers met uitgestrekte armen in een cirkel met als onderschrift 'Genoeg is genoeg' en 'Stop racisme'.

Het statement van de Oranje-selectie komt na de gebeurtenissen van afgelopen zondag bij het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3).

Die wedstrijd werd voor rust stilgelegd nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van Den Bosch. De wedstrijd werd wel uitgespeeld. Mendes Moreira verklaarde dat hij 'kankerzwarte', 'kankerneger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet' is genoemd.

Na de wedstrijd, die een kwartier werd gestaakt, nam de ophef toe vanwege de verklaring van FC Den Bosch en de reactie van trainer Erik van der Ven. Zowel de club als de coach is daar inmiddels op teruggekomen.

Koeman en Wijnaldum spraken al schande van gebeurtenissen

Bondscoach Koeman en middenvelder Georginio Wijnaldum spraken maandag op de persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Estland al schande van de gebeurtenissen in Den Bosch.

"Ik ben heel erg geschokt door wat er gebeurd is", zei Wijnaldum. "Persoonlijk kwam het heel hard aan, omdat ik niet had verwacht dat het zou gebeuren in Nederland. Het is ook heel kwalijk hoe hiermee is omgegaan. Ik loop zeker van het veld, want dat accepteer ik niet. En dan moeten we wegblijven en niet meer terugkomen. De wedstrijd van Den Bosch had ook zeker niet vervolgd moeten worden."

Koeman was het volledig eens met Wijnaldum. "Je moet van het veld gaan, gewoon weggaan. Iemand moet het doen. We denken er allemaal hetzelfde over, maar niemand doet het eigenlijk. We behandelen dit probleem met fluwelen handschoenen."

Ook Memphis Depay liet zich uit over de situatie. De aanvaller van Olympique Lyon riep zondag via Twitter onder meer de KNVB op tot actie.