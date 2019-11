De KNVB ziet in de discriminerende spreekkoren van aanhangers van FC Den Bosch richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira geen aanleiding om het protocol rond racisme en discriminatie aan te scherpen.

Volgens woordvoerder Jaap Paulsen van de bond heeft het optreden van scheidsrechter Laurens Gerrets zondag juist goed laten zien dat het protocol voldoet. "Dat protocol is nu perfect uitgevoerd. Het is niet iets waarvan wij het idee hebben dat het beter moet. Daar denken wij nu niet aan."

De arbiter legde het spel in de eerste helft stil toen hij zag dat Mendes Moreira emotioneel was geworden van wat naar hem geroepen werd. "Moreira was niet bereikbaar. We hebben twee minuten door gevoetbald, maar het ging maar door en hij werd steeds emotioneler", zei de arbiter zondag tegen FOX Sports.

Gerrets legde het spel stil en stuurde beide ploegen naar binnen. Die beoordeling kwam hem vanuit de KNVB én de politiek op lof te staan. Gerrets sloeg daarmee de stap dat de speaker het publiek eerst toespreekt, wat op aandringen van de aanwezige veiligheidscoördinator moet gebeuren, over. De arbiter heeft volgens de richtlijnen de vrijheid om het spel zonder zo'n boodschap stil te leggen.

In die richtlijnen staat letterlijk dat "de scheidsrechter de wedstrijd kan stilleggen als aanhoudende spreekkoren ervoor zorgen dat de beledigde betrokkenen niet meer in staat zijn te functioneren en het sportief verloop van de wedstrijd ernstig in het geding is".

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira verliet hevig geëmotioneerd het veld. (Foto: Pro Shots)

'Het blijft een menselijke beoordeling'

Dat betekent dus wel dat een andere scheidsrechter mogelijk de beslissing had genomen om langer door te spelen. "Het is mogelijk dat een ander het minder goed had beoordeeld", erkent Paulsen. "Het blijft een menselijke beoordeling."

Desondanks ziet de KNVB geen reden om het protocol aan te passen, door bijvoorbeeld een regel in te voeren waardoor het spel direct wordt stilgelegd als er racisme of discriminatie wordt vastgesteld, ongeacht de impact op de speler of scheidsrechter.

"Het wordt natuurlijk niet altijd even snel vastgesteld", zegt Paulsen. "Een scheidsrechter let vooral op het spel, terwijl een veiligheidscoördinator juist weer niet alles op en rond het veld hoort. In theorie kan het altijd sneller, dat had nu ook misschien gekund. Maar als de scheidsrechter het eerder had geconstateerd, had hij het spel eerder stilgelegd. Wat ons betreft is dat zondag perfect gebeurd."

Het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant is samen met de politie in die regio een onderzoek begonnen naar de gebeurtenissen. Dat zou tot een strafzaak tegen de betrokkenen kunnen leiden. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de zaak eveneens in onderzoek.