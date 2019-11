Luis Enrique is dinsdag opnieuw aangesteld als bondscoach van Spanje. De 49-jarige trainer, die vijf maanden geleden vertrok, volgt Robert Moreno weer op als eindverantwoordelijke.

Enrique, die in de zomer van 2018 al werd benoemd als bondscoach van Spanje, nam in juni om privéredenen ontslag als keuzeheer van de nationale ploeg. Later werd bekend dat zijn dochter ernstig ziek was en die overleed eind augustus op negenjarige leeftijd aan botkanker.

Moreno, toen de assistent-trainer, nam de taken van Enrique over en plaatste zich in oktober met Spanje voor het Europees kampioenschap van 2020. De 42-jarige Moreno liet onlangs al weten dat hij bereid was een stap terug te doen als Enrique ooit terug wilde keren als bondscoach.

"Als Luis op een dag besluit om terug te keren, dan zou ik met alle plezier een stap terug doen en weer met hem samenwerken. Ik beschouw Luis als een vriend en vriendschap komt altijd op de eerste plaats", zo zei Moreno over de oud-trainer van onder meer FC Barcelona.

Ondanks die woorden zou Moreno maandag in tranen afscheid hebben genomen van de Spaanse selectie. Het is niet duidelijk of Moreno weer aan de slag gaat als assistent van Enrique.

Onder Robert Moreno plaatste Spanje zich voor het EK van 2020. (Foto: Pro Shots)

Spaanse bond bedankt Moreno

Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, bedankte Moreno dinsdag op een persconferentie voor zijn werk. "Hij heeft het heel goed gedaan en daar zijn we hem dankbaar voor."

"Vanaf het moment dat Enrique afstand nam, was duidelijk dat de deur voor hem open zou staan om terug te keren. Dat heb ik altijd gezegd, daar ben ik altijd eerlijk over geweest", aldus Rubiales.

Met Moreno op de bank sloot Spanje maandag de EK-kwalificatiereeks af met een 5-0-overwinning op Roemenië in Madrid. De Europees kampioen van 2008 en 2012 pakte de winst in groep F met 26 punten uit tien duels.