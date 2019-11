Nasser Al Khater, directeur van de WK-organisatie in Qatar, is niet te spreken over alle kritiek van buitenaf op het mondiale voetbaltoernooi van 2022. Volgens de beleidsbepaler heeft zijn land nooit een eerlijke kans gekregen en wordt er een te negatief beeld geschetst.

In december 2010 werd bekend dat Qatar het WK in 2022 mocht organiseren en dat leverde veel weerstand op. Er was in de eerste plaats kritiek op het organiseren van het eindtoernooi in de zomer vanwege de hitte. In 2015 werd daarom definitief besloten dat het WK in de winter wordt afgewerkt.

Verder bleek uit onderzoeken van onder meer Amnesty International dat de mensenrechten in Qatar structureel worden geschonden en volgens The Guardian overlijden er jaarlijks zo'n honderd arbeiders die aan de vele nieuwe stadions werken. Ook worden vrouwen in Qatar ernstig achtergesteld, is er nauwelijks persvrijheid in het land en verloopt rechtspraak niet volgens internationaal geldende maatstaven.

"Of Qatar door de media oneerlijk is behandeld? Dat denk ik wel ja", reageert Al Khater in gesprek met CNN. "Qatar werd meteen veroordeeld. Het ging over het weer, daarna over corruptie, vervolgens over de gezondheid van de medewerkers. Sommige dingen daarvan herkennen we en daar willen we aan werken."

Al Khater is het dan ook niet eens met een onderzoek van Amnesty International waaruit bleek dat Qatar te weinig heeft gedaan aan het verbeteren van de omstandigheden voor arbeiders. "Er is jarenlang onderzoek naar gedaan, maar er werd niets gevonden. Altijd komt er weer een bijzinnetje in de media en dat is niet eerlijk voor ons."

Nasser Al Khater, de directeur van de WK-organisatie in Qatar. (Foto: Pro Shots)

'Moesten steeds tegendeel bewijzen'

Volgens Al Khater heeft Qatar dan ook nooit een eerlijke kans gekregen om te laten zien dat het land geschikt is voor een wereldkampioenschap voetbal.

"In het Westen ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is, maar bij ons was dat niet zo", stelt Al Khater. "We waren vanaf het begin schuldig en moesten steeds weer het tegendeel bewijzen. Als het om een ander land ging, waren dezelfde maatstaven dan gehanteerd?"

Al Khater had enige weerstand op het WK in Qatar wel verwacht, maar zegt verrast te zijn door de hoeveelheid kritiek van buitenaf. "De journalisten die kritiek leveren, zijn nog nooit in Qatar geweest. Daarom zeg ik: kom naar Qatar. Schrijf op wat je op wil schrijven, maar geef jezelf wel wat geloofwaardigheid."

Het WK in Qatar begint op 21 november 2022. De finale op 18 december wordt gespeeld in het Lusail Iconic Stadium.