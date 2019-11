Suriname heeft zich voor het eerst in de historie voor de Gold Cup geplaatst. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won in de nacht van maandag op dinsdag met 1-2 bij Nicaragua en kroonde zich zo tot groepswinnaar in de CONCACAF Nations League.

Die overwinning was meer dan genoeg voor Suriname om de eerste plek in groep D op te eisen en een ticket voor de Gold Cup van 2021 te veroveren. Ook een remise was al voldoende geweest. Saint Vincent en de Grenadines eindigde als tweede, voor Nicaragua en Dominica.

Nigel Hasselbaink had met een treffer een belangrijke bijdrage aan de nipte overwinning van Suriname in Nicaragua. De voormalige aanvaller van Excelsior tekende in de 53e minuut voor de 0-2. De aansluitingstreffer volgde zeven minuten later, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet.

Hasselbaink speelde pas zijn tweede interland voor Suriname. Onlangs werd bekend dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst vanaf nu gewoon voor Suriname uit kunnen komen zonder hun Nederlandse nationaliteit te verliezen.

Ook Leerdam wil voor Suriname uitkomen

De 28-jarige Hasselbaink maakte daar direct gebruik van, terwijl vorige week ook bekend werd dat Kelvin Leerdam voor Suriname uit wil gaan komen. Spelers als Stefano Denswil, Sean Klaiber en Ridgeciano Haps zouden daar ook in aanmerking voor komen.

Suriname is het elfde land dat zich plaatste voor de Gold Cup van 2021. Curaçao, een van die elf landen, reikte afgelopen zomer nog tot de kwartfinales van het eindtoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

De huidige opzet van de Gold Cup bestaat pas sinds 1991. Daarvoor ging het toernooi, dat eens in de twee jaar wordt gehouden, door het leven als het CONCACAF-kampioenschap. Daar deed Suriname in 1977 en 1985 aan mee.