Gareth Southgate is succesvol als bondscoach van Engeland en beschikt nog over een contract tot en met het WK van 2022, maar de Engelsman houdt er serieus rekening mee dat hij na het EK van volgend jaar niet meer voor de groep staat.

"Dat zal heel erg van de resultaten op het EK van volgende zomer afhangen", zei Southgate maandag op een persconferentie volgens The Guardian. "Zeker na vorige week voel ik dat er mensen zijn die tegen je uit kunnen vallen óf van je houden. Als er geen steun meer voor je is, kan dat van invloed zijn op het team."

De 49-jarige Southgate doelt op de gebeurtenissen van vorige week, toen hij Manchester City-aanvaller Raheem Sterling na een conflict met Liverpool-verdediger Joe Gomez buiten de selectie liet voor het EK-kwalificatieduel met Montenegro.

Die beslissing kon volgens Engelse media niet bij iedereen in de spelersgroep op steun rekenen. Ook het publiek koos de kant van Sterling, want Gomez werd bij zijn invalbeurt tegen Montenegro uitgejouwd door het publiek op Wembley.

Gareth Southgate en Joe Gomez, die het aan de stok kreeg met Raheem Sterling. (Foto: Pro Shots)

'In het voetbal kan de stemming snel omslaan'

Southgate, die eind 2016 werd aangesteld als bondscoach en vorig jaar zijn contract tot en met het WK 2022 verlengde, is tot dusver erg succesvol als bondscoach. Onder zijn leiding bereikte Engeland voor het eerst in 28 jaar de halve finales van het WK en plaatsten 'The Three Lions' zich voor de finaleronde van de Nations League.

"Maar in het voetbal kan de algemene stemming snel helemaal omslaan. Zo realistisch ben ik wel", benadrukte Southgate, die ook beseft dat er door de recente prestaties van Engeland volgend jaar op het EK veel wordt verwacht van zijn elftal.

"Dat moeten we accepteren. De afgelopen achttien maanden hebben we laten zien goed met de verwachtingen om te kunnen gaan. We hebben het ook geweldig gedaan in de EK-kwalificatie, maar voor mij is het alleen belangrijk wat er komen gaat. Je wordt pas echt beoordeeld op de toernooien in de zomer."

Engeland beleefde een sterke EK-kwalificatie, want de ploeg wist zeven van de acht wedstrijden te winnen en eindigde daardoor bovenaan in groep A. Tsjechië veroverde de tweede plek, voor Kosovo, Bulgarije en Montenegro.