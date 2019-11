De spelers van Denemarken zijn opgelucht en trots na het veiligstellen van een ticket voor het EK 2020. De ploeg van bondscoach Age Hareide speelde maandag ondermaats bij Ierland, maar het 1-1-gelijkspel was wel genoeg voor de tweede plek in de poule.

"We waren vreselijk slecht", bekende een opgeluchte doelman Kasper Schmeichel na de wedstrijd in Dublin. "We raakten geen bal goed en moesten terugvallen op onze mentaliteit en vastberadenheid, terwijl we onder grote druk stonden. Ik weet niet wat er allemaal misging, maar het maakt me nu ook niks meer uit."

Denemarken kwam in de 73e minuut nog wel op voorsprong in het Aviva Stadium, maar de gelijkmaker vijf minuten voor tijd leverde alsnog een spannende slotfase op. De Denen, met voormalige Eredivisie-spelers Mathias Jørgensen, Lasse Schöne en Christian Eriksen in de basis en Kasper Dolberg als invaller, hielden wel stand.

"Dit betekent heel erg veel voor ons", zei Schmeichel, die het vooral mooi vindt dat de Denen de groepsduels op het EK straks in het eigen Kopenhagen spelen. "We zijn een klein land en de kansen om thuiswedstrijden te spelen op een groot toernooi zijn miniem. Het is geweldig en uniek dat we dat onze fans hebben kunnen geven."

Middenvelder Pierre-Emile Højbjerg onderstreept de euforie bij de Deense spelers. "Ik ben een beetje sprakeloos. Voor het seizoen hebben we een paar doelstellingen op een rij gezet en dit was van alle doelen absoluut het belangrijkste. Ik ben gewoon heel trots."

De euforie was groot bij Denemarken. (Foto: Pro Shots)

'Mogen van geluk spreken met gelijkspel'

Bondscoach Hareide genoot vooral van de sfeer in Dublin en was net als Schmeichel absoluut niet te spreken over het spel van de Denen. "De liederen vanaf de tribunes en de atmosfeer in het stadion zorgen ervoor dat het fantastisch is om hier te spelen. Ik voel me echt thuis in Dublin."

"We mogen wel van geluk spreken met een gelijkspel", bekende Hareide. "Ierland zette ons goed onder druk en was de beter ploeg, terwijl wij er niet in slaagden om in de omschakeling gevaarlijk te worden. Als Ierland ook zo in de play-offs speelt, halen ze het EK wel."

Het is de negende keer dat Denemarken mee mag doen aan het EK, nadat de Europees kampioen van 1992 het toernooi ruim drie jaar geleden in Frankrijk net als Nederland misliep. Op het WK van 2018 in Rusland haalde Denemarken de achtste finales.

De Ieren eindigden door de remise van maandagavond als derde in kwalificatiegroep D - Zwitserland kroonde zich tot groepswinnaar - en moeten zich via de play-offs voor het EK zien te plaatsen. De ploeg van bondscoach Mick McCarthy wist zich de laatste twee edities wel te kwalificeren.