Lionel Messi heeft maandag Argentinië behoed voor een oefennederlaag in Tel Aviv tegen Uruguay. De sterspeler zorgde in de blessuretijd van de tweede helft met een rake strafschop voor de 2-2.

Messi hielp afgelopen vrijdag bij zijn rentree voor het nationale elftal - hij was drie maanden geschorst wegens felle kritiek op de arbitrage bij de Copa América - ook al aan een 1-0-zege in Riyadh op aartsrivaal Brazilië.

Argentinië kwam tegen Uruguay twee keer terug van een achterstand. Eerst maakte Sergio Agüero de 1-1 na de 0-1 van Edinson Cavani en daarna dus Messi de 2-2 na de 1-2 van Luis Suárez.

Bij Argentinië had Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico zoals gebruikelijk een basisplaats, terwijl bij Uruguay PSV-middenvelder Gaston Pereiro negentig minuten op de reservebank moest blijven zitten.

Duel in Israël was omstreden

Het duel in Israël was omstreden vanwege de situatie in de Gazastrook. De afgelopen dagen laaide het geweld tussen Israël en de Palestijnen op nadat een commandant van de extremistische beweging Islamitische Jihad door Israël was gedood.

Argentinië zou in aanloop naar het WK van vorig jaar, waar de Argentijnen door de latere wereldkampioen Frankrijk al in de achtste finales werden uitgeschakeld, een vriendschappelijke interland spelen in Jeruzalem. Maar die wedstrijd ging na protesten niet door.

Voor Argentinië en Uruguay staan er de komende tijd geen officiële wedstrijden op het programma. Beide landen bereiden zich voor op de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika voor het WK van 2022 in Qatar.