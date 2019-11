Denemarken heeft zich maandag met een 1-1-gelijkspel in en tegen Ierland geplaatst voor het EK van 2020. Zwitserland verzekerde zich in dezelfde poule eveneens van een ticket. Het al geplaatste Italië behield in groep J de foutloze status door met liefst 9-1 van Armenië te winnen.

Met oud-Eredivisie-spelers Mathias Jørgensen, Lasse Schöne, Christian Eriksen en Kasper Dolberg in de ploeg hadden de Denen het zwaar in Dublin. Ierland had lang een overwicht.

Martin Braithwaite maakte na rust de bevrijdende treffer voor Denemarken, al volgde er een spannende slotfase na de gelijkmaker van Matt Doherty. De Denen hadden aan het gelijkspel genoeg voor de tweede plek in groep D, achter Zwitserland. De Ieren zijn veroordeeld tot de play-offs.

De Zwitsers moesten winnen van het puntloze Gibraltar om deelname aan het EK veilig te stellen en dat was zoals verwacht geen probleem: 1-6. Cedric Itten (twee), Ruben Vargas, Christian Fassnacht, Ruben Vargas en Granit Xhaka scoorden.

Denemarken is er voor de negende keer bij op het EK. De Europees kampioen van 1992 ontbrak echter in 2008 en 2016 en werd in 2012 al in de groepsfase uitgeschakeld. Zwitserland is er voor de vijfde keer bij en overleefde alleen drie jaar geleden de groepsfase.

Eindstand groep D 1. Zwitserland 8-17 (19-6)

2. Denemarken 8-16 (23-6)

3. Ierland 8-13 (7-5)

4. Georgië 8-8 (7-11)

5. Gibraltar 8-0 (3-31)

Italië wint ook laatste pouleduel

In groep J maakte Italië korte metten met Armenië. Na iets meer dan een half uur was het al 4-0 dankzij Ciro Immobile (twee goals), Nicolò Zaniolo en Nicolò Barella. In de tweede helft maakten Zaniolo, Alessio Romagnoli, Jorginho (strafschop), Riccardo Orsolini en Federico Chiesa het feest compleet voor de Italianen, die alle pouleduels wonnen.

Bondscoach John van 't Schip en Griekenland wonnen - in de wetenschap dat een plek bij de eerste twee al lang niet meer mogelijk was - voor de derde keer op rij. Teemu Pukki bracht EK-debutant Finland nog op 0-1, maar Petros Mantalos en Konstantinos Galanopoulos zorgden voor de 2-1-eindstand.

Liechtenstein tegen Bosnië-Herzegovina eindigde in 0-3 door treffers van Armin Hodzic (twee) Eldar Civic. De Bosniërs eindigen achter de Grieken als vierde in de groep.

Eindstand groep J 1. Italië 10-30 (37-4)

2. Finland 10-18 (16-10)

3. Griekenland 10-14 (12-14)

4. Bosnië-Herzegovina 10-13 (20-17)

5. Armenië 10-10 (14-25)

6. Liechtenstein 10-2 (2-31)

Spanje heeft geen kind aan Roemenië

Het al geplaatste Spanje beleefde in poule F een heerlijke avond tegen Roemenië. In het stadion van Atlético Madrid was het halverwege al 4-0 dankzij Fabián, Gerard Moreno, Álvaro Morata en een eigen goal van Adrián Rus. Mikel Oyarzabal maakte het enige doelpunt van de tweede helft.

Zweden, dat als tweede eindigt in de groep en dus ook naar het EK gaat, won het laatste kwalificatieduel thuis met 3-0 van Faeröer. Sebastian Andersson, Mattias Svanberg en John Guidetti (ex-Feyenoord) scoorden.

Malta-Noorwegen, de derde wedstrijd in groep F, eindigde in 1-2. Na de 0-1 van Joshua King tekende Paul Fenech voor de verrassende gelijkmaker, maar voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth kroonde zich tot matchwinner.

Negentien landen zijn inmiddels zeker van het EK. Wales en Hongarije strijden dinsdag in poule E om het twintigste ticket. De overige vier plaatsen worden vergeven in de play-offs van de Nations League.

Eindstand groep F 1. Spanje 10-26 (31-5)

2. Zweden 10-21 (23-9)

3. Noorwegen 10-17 (19-11)

4. Roemenië 10-14 (17-15)

5. Faeröer 10-3 (4-30)

6. Malta 10-3 (3-27)

