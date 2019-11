Ajax-trainer Erik ten Hag vindt dat zijn ploeg in aanvallend opzicht verder is dan vorig seizoen. De Amsterdammers gaan al ruimschoots aan kop in de Eredivisie en maken ook nog volop kans op overwintering in de Champions League.

"Ik denk dat het misschien wel nóg moeilijker te verdedigen is, en dat het nóg verrassender is", aldus Ten Hag maandag tijdens de interlandperiode voor de camera van Ajax TV.

"Dat moeten we verder uitbreiden, maar de defensieve teamfunctie blijft altijd de basis. Daar moet honderd procent discipline op zijn. Alleen als dat goed is, zoals tegen Feyenoord en FC Utrecht, dan kunnen wij wervelend zijn."

Ten Hag benadrukt wel dat het seizoen nog lang is. Ajax speelt voor de winterstop nog de topper bij AZ in de Eredivisie en moet tegen Lille OSC (uit) en Valencia (thuis) een plek in de achtste finales zien veilig te stellen in de Champions League.

"Het elftal dat vorig jaar zo succesvol werd nam vooral in het voorjaar, vanaf februari/maart, een ongelooflijk hoge vlucht. Die ontwikkeling moeten wij nog zien te krijgen. Dat vergt heel hard werken."

Ten Hag vereerd over uitnodiging UEFA

Ten Hag vindt het een eer dat hij onlangs werd uitgenodigd door de UEFA voor een forum in Nyon, waar hij sprak met twaalf andere coaches uit het buitenland, waaronder Jürgen Klopp (Liverpool) en Josep Guardiola (Manchester City).

"We hebben vorig seizoen iets uitzonderlijks gedaan. Dan heb je het respect, dat merk je. We hebben waardering geoogst, en dit is onder andere het gevolg ervan. We hebben ook ongelofelijk veel prijzen en nominaties gekregen."

"We moeten wel beseffen welke rol wij spelen. Ze kijken niet naar de Eredivisie. Het draait om de Champions League. Natuurlijk, ze zullen niet denigrerend doen, maar de grote competities zijn de Premier League, La Liga, Serie A en Bundesliga."

Ajax hervat zaterdag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (19.45 uur) en speelt volgende week woensdag de enorm belangrijke uitwedstrijd tegen Lille (21.00 uur) in de groepsfase van de Champions League.

