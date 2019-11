FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven heeft Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira maandag in een gesprek excuses aangeboden voor zijn uitspraken van zondag. De veelbesproken Moreira heeft de verontschuldigingen aanvaard.

Van der Ven zorgde zondag voor ophef door Moreira "een zielig mannetje" te noemen nadat de aanvaller zijn doelpunt vierde richting de FC Den Bosch-fans die hem vlak daarvoor racistisch hadden bejegend. Het duel werd wegens het racistische incident stilgelegd, maar wel uitgespeeld.

"Dat had te maken met zijn juichen voor de tribune van de M-side en niets met racisme of het feit dat hij daarom van het veld liep. Ik ben absoluut niet racistisch en heb sowieso veel spijt van mijn opmerking. Ik zei dat vanuit emotie en had dat niet moeten doen", aldus Van der Ven maandag na het gesprek met Moreira op de site van Excelsior.

De opmerking van de trainer maakte veel los, want hij werd later op de daf bedreigd en sliep om die reden niet thuis. Maandag leidde hij wel weer de training van FC Den Bosch.

Moreira: "Ik had natuurlijk absoluut niet kunnen voorzien dat dit deze gevolgen zou hebben. Als je hoort over de bedreigingen die hij heeft ontvangen, dan vind ik dat heel erg. We hebben het nu uitgesproken en ik heb zijn excuses aanvaard."

Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot FC Den Bosch-Excelsior te staken. (Foto: Pro Shots)

Voorzitter Schouten blij met gesprek

Jan-Hein Schouten, de voorzitter van FC Den Bosch, is blij dat de kou tussen Van der Ven en Moreira nu uit de lucht is. "Het is heel mooi dat Excelsior deze kans tot het gesprek heeft geboden en dat hun trainer Ricardo Moniz er ook bij was betrokken", zegt hij tegen NUsport.

De preses baalt van alle commotie en geeft toe dat deze deels door FC Den Bosch zelf is veroorzaakt met een zwakke eerste verklaring en het omstreden interview van trainer Van der Ven. Schouten wil dat de schuldige fans worden opgespoord en een levenslang stadionverbod krijgen.

Het racistische incident bij FC Den Bosch-Excelsior houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Zo kondigde het Openbaar Ministerie een onderzoek aan, liet de KNVB weten actie te gaan ondernemen en zei Oranje-international Georginio Wijnaldum flink te zijn geschrokken.