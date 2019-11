Voorzitter Jan-Hein Schouten van FC Den Bosch is van plan om de supporters die zich zondag tijdens het thuisduel met Excelsior schuldig maakten aan racisme een levenslang stadionverbod op te leggen. De club wil de daders zo snel mogelijk achterhalen.

Het duel tussen de Keuken Kampioen Divisie-clubs werd voor rust stilgelegd nadat Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van de Den Bosch-aanhang. De wedstrijd werd wel uitgespeeld.

Na de wedstrijd nam de ophef toe vanwege de verklaring van FC Den Bosch en de reactie van trainer Erik van der Ven. Zowel de club als de coach is daar inmiddels op teruggekomen.

"Er is een storm over ons heen gekomen waar we helemaal geen rekening mee hadden gehouden. We kwamen er al vrij snel achter dat er een stevige inschattingsfout is gemaakt", zegt voorzitter Schouten maandag tegen NUsport.

"We hebben er vervolgens onze tijd voor genomen om een goed totaalbeeld te krijgen door middel van gesprekken met suppoosten, spelers en mensen die dichterbij stonden. Toen kwam er een heel ander beeld naar voren."

De harde kern van FC Den Bosch misdroeg zich in het thuisduel met Excelsior. (Foto: Pro Shots)

'Willen structureel statement maken'

Schouten wil nu doorpakken met FC Den Bosch en zware straffen opleggen. "We willen heel duidelijk een structureel statement maken tegen racisme. We gaan op zoek naar de betrokken mensen om ze te identificeren. Dat betekent dat ze het stadion wat ons betreft nooit meer in komen", zegt hij.

"We maken gebruik van audio en videobeelden en hebben inmiddels ook de beelden van FOX Sports tot onze beschikking. Als je je nu nog bezighoudt met racisme, dan heb je het echt niet begrepen."

De voorzitter gaat ook in gesprek met sponsoren van FC Den Bosch. "Om te praten over hoe we dit kunnen uitbannen. Als club ben je een vrijplaats van de maatschappij, die wordt gebruikt door lieden die zich als idioten gedragen. We moeten ons buigen over de vraag hoever ons vermogen reikt om dit te voorkomen."

De kwestie houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Zo kondigde het Openbaar Ministerie een onderzoek aan, liet de KNVB weten actie te gaan ondernemen en zei Oranje-international Georginio Wijnaldum flink te zijn geschrokken.