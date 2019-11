FC Den Bosch heeft maandag alsnog toegegeven dat een deel van de aanhang zich zondag in het thuisduel met Excelsior (3-3) schuldig heeft gemaakt aan racisme. De club uit de Keuken Kampioen Divisie gaat diep door het stof en verontschuldigt zich voor de eerste reactie op de gebeurtenissen.

Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd in de eerste helft naar verluidt uitgemaakt voor 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet'. Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot het duel in Stadion De Vliert na een half uur stil te leggen, al werd de wedstrijd een kwartier later weer hervat.

Den Bosch bracht een verklaring naar buiten waarin de club stelde dat het om "kraaiengeluiden" van de fans ging, om spelers van de tegenstander uit hun spel te halen. Trainer Erik van der Ven schaarde zich na het duel achter die verklaring, maar kwam daar later op zondag al op terug. Nu gaat ook Den Bosch diep door het stof.

"We hebben de plank volledig misgeslagen met ons te snelle statement", schrijft Den Bosch maandag op de site van de club. "De reactie was een blunder, waarvoor de club haar excuses aanbiedt aan iedereen en in het bijzonder aan Mendes Moreira."

"We zijn diep geschrokken naar aanleiding van de gesprekken die maandag zijn gevoerd met de spelers en andere betrokkenen. Er blijken wel degelijk racistische uitlatingen te zijn gedaan vanaf de tribune. De club doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd en zal alles in het werk stellen om de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit grensoverschrijdend gedrag te achterhalen en te straffen."

Ahmad Mendes Moreira verliet boos en geëmotioneerd het veld in Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Grapperhaus vraagt KNVB om actie

Eerder op maandag kondigde het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant al aan een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen. "De politie en het OM zullen de beelden gaan bekijken om te zien wat daar precies gebeurd is en wie er verantwoordelijk voor zijn", reageert een woordvoerder van het OM tegenover NU.nl.

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, heeft maandag een brief naar KNVB-directeuren Eric Gudde en Jan Bluyssen (manager competitiezaken) gestuurd om te benadrukken dat er actie moet worden ondernomen.

"Het incident geeft aan dat dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst van uw organisatie moet komen. Discriminatie, racisme en antisemitische uitspraken in het voetbal en in onze samenleving moeten worden uitgeroeid", schrijft Grapperhaus.

"Ik verzoek u over te gaan tot nog meer concrete acties om discriminatie in het voetbal aan te pakken en ga graag met u hierover verder in gesprek. Tevens hoor ik graag hoe u aankijkt tegen de mogelijkheid van puntenaftrek en het inzetten van (voetbal)sterren, rolmodellen, in onze gemeenschappelijke strijd tegen dit kwaad."

Ahmad Mendes Moreira viert zijn treffer bij het vak met Den Bosch-fans. (Foto: Pro Shots)

Van der Ven doet aangifte vanwege bedreigingen

Den Bosch-trainer Van der Ven kreeg meerdere bedreigingen naar aanleiding van zijn eerste reactie op de gebeurtenissen. Hij sliep afgelopen nacht niet thuis en deed maandag aangifte bij de politie. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de training te leiden.

De coach zei zondagavond in gesprek met FOX Sports al dat hij spijt had van het feit dat hij Mendes Moreira een "zielig mannetje" noemde, toen hij na zijn treffer in de 44e minuut provocerend besloot te juichen bij het vak met Den Bosch-fans.

"Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een heel lieve en fijne jongen. Ik had het niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, 100 procent", aldus Van der Ven.

De racistische uitlatingen maakten ook veel los bij de spelers van het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman. Georginio Wijnaldum noemde de gebeurtenissen maandag "heel erg schokkend en kwalijk" en had geen goed woord over voor de manier waarop Den Bosch in eerste instantie reageerde.