Georginio Wijnaldum zal dinsdag voor het eerst de aanvoerdersband dragen bij Oranje. De mogelijkheid bestaat dat Calvin Stengs (20) en Myron Boadu (18) hun debuut maken in het laatste EK-kwalificatieduel met Estland.

Wijnaldum zal in de Johan Cruijff ArenA als aanvoerder fungeren omdat Virgil van Dijk wegens persoonlijke omstandigheden ontbreekt.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Noord-Ierland (0-0) van zaterdag moet Oranje het ook zonder Marten de Roon (geschorst) en Ryan Babel (geblesseerd) stellen.

In Belfast wist Oranje al kwalificatie voor het EK af te dwingen. "Daardoor kunnen we tegen Estland experimenteren. Op sommige posities zullen andere spelers staan", zei Ronald Koeman maandag op een persconferentie. De bondscoach wil wel op veel plaatsen aan zijn vaste opstelling vasthouden.

Memphis weer volledig fit

Wijnaldum keert na een griepje terug in de basis en ook Memphis Depay zal hoogstwaarschijnlijk weer deel uitmaken van de opstelling. De spits miste het duel met Noord-Ierland door een hamstringblessure.

"Mepmphis is fit. Hij vond zelf dat hij zaterdag al had kunnen spelen", vertelde Koeman. "Ik ga vanmiddag nog even met hem zitten."

"We hebben de laatste dagen constant met zijn club Olympique Lyon contact gehad. Die wil natuurlijk liever niet dat hij in actie komt, maar als hij fit is, kan hij gewoon spelen."

Als vervanger van Van Dijk is Stefan de Vrij geen optie. De verdediger van Internazionale is niet helemaal fit en kan hooguit invallen tegen Estland. Daardoor blijven Daley Blind, Nathan Aké en Joël Veltman over als mogelijke centrale verdedigers naast Matthijs de Ligt.

Myron Boadu (links) en Calvin Stengs (rechts) hopen dinsdag te debuteren in Oranje. (Foto: Pro Shots)

Koeman: 'Stengs en Boadu worden geweldige spelers'

Koeman zei dat het "zou kunnen" dat hij een speler laat debuteren tegen Estland. AZ-spelers Calvin Stengs en Myron Boadu hopen hun eerste interland te spelen.

De bondscoach sprak maandag op de training uitgebreid met de talentvolle aanvallers. "Dat ging over wat ze de afgelopen dagen hebben meegemaakt. In de top moet je elke dag laten zien wat je kunt. Al is het niet zo dat deze jongens dat nog niet deden, hoor", vertelde Koeman.

"De norm op de training is hier wel anders dan ze gewend zijn. We speelden een partij vijf tegen vijf waarin Memphis in een duel met Boadu even liet voelen dat hij nog wel wat sterker moet worden", haalde de bondscoach een voorbeeld aan.

"Maar ook daarom hebben we ze geselecteerd. Stengs en Boadu hebben de afgelopen dagen kunnen ondervinden wat werken op het hoogste niveau inhoudt. Ze gaan daar goed mee om, het worden twee geweldige spelers."

Nederland-Estland begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Italiaan Davide Massa.