De loting voor het EK 2020 is op 30 november in Boekarest, maar nu al is veel duidelijk over welke landen Oranje wel en niet kan treffen in de groepsfase. In dit bericht zetten we de feiten op een rij.

Oranje komt sowieso in groep C

Het is al zeker dat Oranje in groep C terechtkomt. Het EK wordt in twaalf verschillende landen (elk land heeft een speelstad) gespeeld en de UEFA koppelde voorafgaand aan de kwalificatie al twee speelsteden (en daarmee twee potentiële deelnemers) aan een groep. Bij groep C zijn dat Amsterdam en Boekarest. Nederland zal alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA afwerken. De overige drie wedstrijden in de groep worden in de Roemeense hoofdstad gespeeld.

In totaal zijn nu 20 van de 24 EK-tickets vergeven. Daar zitten zeven gastlanden bij en die weten dus al in welke groep ze terechtkomen. De laatste vier tickets worden in maart verdeeld in de play-offs.

Landen die zeker zijn van EK (20 van de 24) Nederland, Duitsland, Engeland, Tsjechië, Oekraïne, Portugal, Zwitserland, Denemarken, Kroatië, Spanje, Zweden, Polen, Frankrijk, Turkije, België, Rusland, Italië, Finland, Oostenrijk en Wales

Als Roemenië zich plaatst, komt het land bij Oranje in groep C

Als Roemenië het EK haalt, dan wordt het Oost-Europese land een van de tegenstanders van Oranje in groep C. De Roemenen eindigden achter Spanje, Zweden en Noorwegen als vierde in kwalificatiegroep F, waardoor ze zich niet rechtstreeks plaatsten voor het EK.

Dankzij de prestaties in de Nations League heeft Roemenië nog een kans op een EK-ticket. De ploeg van bondscoach Cosmin Contra speelt in de play-offs en moet dan twee rondes overleven om alsnog naar het EK te gaan.

Naast Roemenië zijn er drie gastlanden die nog kans maken op plaatsing en al weten in welke poule ze terechtkomen als dat lukt. Dat zijn Schotland (groep D), Ierland (groep E) en Hongarije (groep F). Het enige gastland dat het EK zeker misloopt, is Azerbeidzjan, dat Bakoe als speelstad heeft.

Indeling groepsfase EK Groep A: Italië, pot 2, pot 3, pot 4

Groep B: België, Rusland, Denemarken, pot 4

Groep C: Oekraïne, Nederland, pot 3, pot 4 (evt. Roemenië)

Groep D: Engeland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Schotland)

Groep E: Spanje, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Ierland)

Groep F: Duitsland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Hongarije)

Oekraïne bij Oranje in groep C

De zes beste groepswinnaars van de kwalificatie komen bij de loting in pot 1. Oranje eindigde achter Duitsland als tweede in poule C, al lijkt dat geen nadeel. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman komt als een van de twee beste nummers twee in pot 2 en het is zeker dat Oekraïne de tegenstander wordt uit pot 1.

In pot 1 zitten namelijk vier gastlanden: Italië (groep A), Engeland (groep D), Spanje (groep E) en Duitsland (groep F). Zij hebben al een groep toegewezen gekregen en kunnen daardoor niet meer bij Oranje in groep C terechtkomen. België en Oekraïne zijn dan nog over uit pot 1 en alleen groep B en C zijn nog open.

Van pot 2 is al bekend dat Rusland als gastland met speelstad Sint-Petersburg sowieso een plek krijgt in groep B. Rusland en Oekraïne mogen van de UEFA vanwege het politieke conflict tussen de landen niet bij elkaar in de groep komen en dus blijft voor de Oekraïners groep C over; de groep van Nederland.

Eindstand groep C 1. Duitsland: 8-21 (30-7)

2. Nederland: 8-19 (24-7)

3. Noord-Ierland: 8-13 (9-13)

4. Wit-Rusland: 8-4 (4-16)

5. Estland: 8-1 (2-26)

Volledige samenstelling van poule Oranje mogelijk pas in maart bekend

In maart staan de play-offs om de laatste vier EK-tickets nog op het programma. Er zijn acht halve finales en vier finales. De vier winnaars gaan naar het EK.

Bij de EK-loting op 30 november zal daardoor voor vier van de zes groepen nog onduidelijk zijn wat het vierde land wordt. De drie landen in groep A kunnen dan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de winnaar van play-off 4: Georgië, Wit-Rusland, Kosovo of Noord-Macedonië.