Georginio Wijnaldum heeft maandag geschokt gereageerd op de gebeurtenissen van zondag bij het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3). De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd na racistische leuzen aan het adres van aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

"Ik ben heel erg geschokt door wat er gebeurd is", zei Wijnaldum maandag op de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Estland van dinsdag. "Persoonlijk kwam het heel hard aan, omdat ik niet had verwacht dat het zou gebeuren in Nederland. Het is ook heel kwalijk hoe hiermee is omgegaan."

Volgens Mendes Moreira werd hij door Den Bosch-supporters uitgemaakt voor 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet'. De wedstrijd werd na een half uur stilgelegd door scheidsrechter Laurens Gerrets en na een kwartier weer hervat.

Den Bosch bracht een verklaring naar buiten waarin de club stelde dat het om "kraaiengeluiden" van de eigen aanhang ging, bedoeld om spelers van de tegenstander uit hun spel te halen. Trainer Erik van der Ven schaarde zich achter die verklaring, maar benadrukte later op zondagavond dat hij "100 procent achter Mendes Moreira staat".

De 29-jarige Wijnaldum verbaasde zich over de manier waarop Den Bosch omging met de gebeurtenissen. "Niet alleen de trainer, maar de hele club. Het is heel kwalijk hoe Den Bosch heeft gereageerd. Wat ik heb gezien, kan niet en was respectloos. Op een gegeven moment zag ik iemand in het publiek de Hitlergroet brengen. Dan denk ik: hoe haal je het in je hoofd?"

Georginio Wijnaldum en Ronald Koeman spraken zich hard uit tegen de incidenten in Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

'Spelers moeten elkaar onderling steunen'

Volgens Wijnaldum moet de politiek zo snel mogelijk ingrijpen. "Het is een maatschappelijk probleem. Spelers onderling moeten elkaar steunen, maar we kunnen niet echt iets doen. Misschien helpt het om keiharde boetes aan de mensen uit te delen. De straf moet zo zwaar zijn, dat het niet meer gebeurt."

Het is dit jaar vaker misgegaan bij wedstrijden in Europa. In de Serie A waren er al meerdere incidenten en ook spelers van Engeland waren in de EK-kwalificatiewedstrijden bij Montenegro en Bulgarije het slachtoffer van racisme.

Mochten de spelers van Oranje ooit geconfronteerd worden met racisme in stadions, dan is Wijnaldum duidelijk over wat er moet gebeuren. "Ik loop zeker van het veld, want dat accepteer ik niet. En dan moeten we wegblijven en niet meer terugkomen. De wedstrijd van Den Bosch had ook zeker niet vervolgd moeten worden."

Ahmad Mendes Moreira verliet boos en geëmotioneerd het veld. (Foto: Pro Shots)

Koeman: 'Je moet gewoon van het veld gaan'

Bondscoach Ronald Koeman was het volledig eens met Wijnaldum. "Je moet van het veld gaan, gewoon weggaan. Iemand moet het doen. We denken er allemaal hetzelfde over, maar niemand doet het eigenlijk. We behandelen dit probleem met fluwelen handschoenen."

Liverpool-middenvelder Wijnaldum is dinsdag door de afwezigheid van Virgil van Dijk - de verdediger ontbreekt wegens persoonlijke omstandigheden - voor het eerst in zijn loopbaan aanvoerder van Oranje, dat zich zaterdag bij Noord-Ierland (0-0) al voor het EK 2020 plaatste.

De interland tegen Estland begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Wijnaldum moest het treffen met Noord-Ierland van zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan vanwege griep, maar de oud-Feyenoorder is daar nu volledig van hersteld.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie