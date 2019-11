Het Openbaar Ministerie heeft maandag aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior van zondag.

Trainer Erik van der Ven van Den Bosch heeft aangifte gedaan wegens bedreiging.

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant meldt maandag in een tweet samen met de politie in Oost-Brabant te gaan kijken naar wat er precies is voorgevallen tijden de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie van zondag.

De wedstrijd, die in een 3-3-gelijkspel eindigde, werd ruim een kwartier stilgegelegd nadat er racistische leuzen te horen worden aan het adres van Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira. "We gaan onderzoeken of vastgesteld kan worden wie daarbij betrokken waren. Uiteraard wordt ook beeldmateriaal bekeken.

Trainer Van der Ven slaapt niet thuis wegens bedreigingen

Van der Ven heeft afgelopen nacht niet thuis geslapen vanwege de bedreigingen en heeft maandag aangifte gedaan bij de politie. In het belang van het onderzoek wil FC Den Bosch inhoudelijk niets kwijt over de aard van de bedreigingen. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de training te leiden.

De 35-jarige trainer weigerde zondag in een eerste reactie na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior iets te zeggen over het stilleggen van de wedstrijd wegens racistische leuzen aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Van der Ven stelde alleen achter een verklaring van zijn club te staan.

Den Bosch meldde aanvankelijk in die verklaring dat er geen sprake was van racisme en dat er alleen "kraaiengeluiden" te horen waren vanaf de tribunes. Later op zondag kondigde de Brabantse club uit de Keuken Kampioen Divisie alsnog aan een onderzoek naar mogelijk racisme in te stellen.