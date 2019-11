Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant heeft maandag aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen bij de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior van zondag. Tevens heeft trainer Erik van der Ven van Den Bosch aangifte gedaan wegens bedreiging.

Het OM gaat samen met de politie in Oost-Brabant kijken naar het incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie van zondag.

"We willen laten weten dat dit onze aandacht heeft", reageert een woordvoerder van het OM tegenover NU.nl. "De politie en het OM zullen de beelden gaan bekijken om te zien wat daar er precies gebeurd is en wie er verantwoordelijk voor zijn."

De wedstrijd, die in een 3-3-gelijkspel eindigde, werd in de eerste helft ruim een kwartier stilgelegd nadat er racistische leuzen te horen waren aan het adres van Mendes Moreira. "Het werd in de eerste minuut al persoonlijk. Toen werd er 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet' gezegd. Dat doet mij heel veel pijn", zei Moreira daarover na afloop.

De KNVB stelde zondagavond dat arbiter Laurens Gerrets het protocol correct had uitgevoerd door de wedstrijd stil te leggen. Vanuit de politiek kreeg de scheidsrechter complimenten over zijn manier van handelen.

Trainer Van der Ven slaapt niet thuis wegens bedreigingen

Van der Ven heeft afgelopen nacht niet thuis geslapen vanwege de bedreigingen en deed maandag aangifte bij de politie. In het belang van het onderzoek wil FC Den Bosch inhoudelijk niets kwijt over de aard van de bedreigingen. Van der Ven was maandag wel weer op de club om de training te leiden.

De 35-jarige trainer weigerde zondag in een eerste reactie na de wedstrijd iets te zeggen over het stilleggen van de wedstrijd. Van der Ven stelde alleen achter een verklaring van zijn club te staan.

Den Bosch meldde aanvankelijk in die verklaring dat er geen sprake was van racisme en dat er alleen "kraaiengeluiden" te horen waren vanaf de tribunes. Later op zondag kondigde de Brabantse club alsnog aan een onderzoek naar mogelijk racisme in te stellen.

Mendes Moreira juicht na zijn treffer voor de tribune met Den Bosch-fans die hem eerder racistisch zouden hebben toegezongen. (Foto: Pro Shots)

Van der Ven noemde Mendes Moreira "zielig mannetje"

Van der Ven noemde Mendes Moreira na de wedstrijd een "zielig mannetje". Daar had de trainer later spijt van.

"Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer omdat hij na zijn doelpunt provocerend voor onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Dat is de reden dat ik dat zei en dat is achteraf niet slim", zei Van der Ven.

"Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een heel lieve en fijne jongen. Ik had het niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, 100 procent."