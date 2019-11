Bondscoach Ronald Koeman kan dinsdag in de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Estland ook niet over Ryan Babel beschikken. De aanvaller is niet ongeschonden uit het duel met Noord-Ierland (0-0) van zaterdag gekomen.

Het is niet duidelijk met welke blessure de 32-jarige Babel kampt, maar hij is in ieder geval niet fit genoeg voor het treffen met Estland. De 63-voudig international keert terug naar zijn club Galatasaray. Het lijkt er niet op dat Koeman een vervanger oproept.

De bondscoach heeft met Memphis Depay, Luuk de Jong, Wout Weghorst en Myron Boadu nog vier andere spelers in zijn selectie voor de spitspositie. Memphis geniet normaal gesproken een basisplek, maar was tegen Noord-Ierland niet fit genoeg.

Ook Marten de Roon verlaat maandag na de ochtendtraining het trainingskamp van Oranje. De middenvelder van Atalanta pakte tegen Noord-Ierland een gele kaart en is geschorst voor de wedstrijd tegen Estland.

Zondag werd al bekend dat Virgil van Dijk dinsdag ontbreekt in de Johan Cruijff ArenA. De aanvoerder van Oranje is vanwege "persoonlijke omstandigheden" niet beschikbaar.