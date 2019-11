Spelers en straf van Oranje onder 17 waren zondag diep teleurgesteld nadat het WK in Brazilië werd afgesloten zonder medaille. In de troostfinale was Frankrijk met 3-1 te sterk.

"Ik sta hier nu met een rotgevoel. Hopelijk kunnen we er over een paar maanden anders naar kijken, maar nu overheerst dat slechte gevoel", zei bondscoach Peter van der Veen tegen de NOS.

"Het is ontzettend klote voor de jongens. Ze hebben als leeuwen gevochten, tot het bittere eind. En nu staan ze toch met lege handen", baalde de trainer.

Oranje begon met twee nederlagen aan het toernooi, maar bereikte toch als nummer drie van de groep de knock-outfase. Daarin werden Nigeria (3-1) en Paraguay (4-1) overtuigend verslagen, waarna Mexico in de halve finale na strafschoppen te sterk bleek. Zondag verloor Mexico in de eindstrijd van Brazilië (2-1).

Sontje Hansen met de Gouden Schoen als topscorer van het toernooi, tussen de Fransman Nathanel Mbuku en de Braziliaan Kaio Jorge. (Foto: Pro Shots)

Hansen ontvangt topscorersprijs uit handen van idool Ronaldo

Voor Sontje Hansen kende het toernooi een fraai einde. Na de eindstrijd in Brazilië werd hij dankzij zijn zes treffers gehuldigd als topscorer van het toernooi.

Het zeventienjarige talent van Ajax nam de prijs in ontvangst uit handen van de Braziliaanse oud-spits Ronaldo. "Hij was vroeger toen ik héél klein was mijn idool. Ik had zelfs hetzelfde kapsel als hij, met dat plukje haar aan de voorkant", vertelde Hansen tegen VI.

"Het zou heel mooi zijn als ik de prijs van hem krijg", zei hij nog voor de prijsuitreiking. "Maar op dit moment ben ik vooral erg teleurgesteld."

Eerder tijdens het toernooi ontving Hansen een persoonlijk bericht op Instagram van FC Barcelona-aanvaller Antoine Griezmann. "Hij schreef dat hij graag met me wil praten als ik weer terug ben in Europa."

De Braziliaanse oud-vedettes Cafu en Ronaldo bij de prijsuitreiking. (Foto: Pro Shots)