Trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch heeft zondagavond alsnog besloten om een uitgebreide reactie te geven op de gebeurtenissen tijdens het duel met Excelsior (3-3). De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd tijdelijk stilgelegd vanwege racistische leuzen aan het adres van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

Van der Ven wilde zich vlak na de wedstrijd niet uitspreken over de incidenten en zei dat hij volledig achter de verklaring van Den Bosch stond. De thuisclub stelde dat het om "kraaiengeluiden" van de eigen aanhang ging, die dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor Den Bosch speelde.

Uren na de wedstrijd besloot de bekritiseerde Van der Ven zich alsnog kritisch uit te spreken over de gebeurtenissen. "Het statement was gedurende de wedstrijd opgesteld omdat er toen al een incident had plaatsgevonden", verklaarde de coach in gesprek met FOX Sports.

"Ik distantieer mij van racisme en discriminerende spreekkoren. De emoties van Mendes Moreira vind ik absoluut erg om te zien en raken mij ook zeker. Uiteindelijk moet het voetbal centraal staan. Ik heb direct contact gehad met Excelsior-trainer Ricardo Moniz en dat hebben we samen goed opgelost."

Volgens Mendes Moreira werd hij door Den Bosch-supporters onder meer uitgemaakt voor 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet'. Scheidsrechter Laurens Gerrets volgde het protocol van de KNVB en legde de wedstrijd in Stadion De Vliert na een half uur stil.

Ahmad Mendes Moreira verliet emotioneel het veld. (Foto: Pro Shots)

Van der Ven: 'Niet slim om hem zielig mannetje te noemen'

De wedstrijd werd na een kwartier weer hervat en vlak voor rust tekende uitgerekend Mendes Moreira voor de 1-2 namens Excelsior. De middenvelder vierde zijn doelpunt door provocerend te juichen bij het Den Bosch-publiek en dat leidde weer tot ergernis bij Van der Ven, die hem een "zielig mannetje" noemde.

De coach wilde die uitspraak enigszins nuanceren. "Dat was niet zozeer over het feit dat hij zich aangevallen voelde, maar meer over dat hij na het doelpunt provocerend naar onze supporters stond. Dat vond ik niet slim, omdat het spel al was stilgelegd. Dat is de reden dat ik dat zei en dat is achteraf niet slim."

"Het was niet om die jongen aan te pakken, want het lijkt mij een heel lieve en fijne jongen. Ik had het niet moeten zeggen, maar het wordt op dit moment wel een beetje opgeblazen. Ik sta achter Mendes Moreira, 100 procent."

Den Bosch gaat onderzoek doen

Overigens kwam ook Den Bosch zondagavond enigszins terug op de bekritiseerde verklaring die in eerste instantie naar buiten werd gebracht. De Brabanders lieten op Twitter weten alsnog onderzoek te doen naar mogelijk racisme van de eigen supporters, op basis van het interview van Mendes Moreira na de wedstrijd.

Een woordvoerder van de club laat maandag aan NUsport weten dat Den Bosch beelden heeft opgevraagd bij FOX Sports. De Brabanders gaan ook praten met de stewards en andere betrokkenen om alle feiten op tafel te krijgen.

Daarna zal gekeken worden of er straffen worden opgelegd. Mogelijk start de aanklager betaald voetbal ook een onderzoek naar de ongeregeldheden. Het is nog niet duidelijk of Excelsior of Mendes Moreira aangifte doet.

