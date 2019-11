Het is Oranje onder 17 zondag niet gelukt om het brons te veroveren op het WK in Brazilië. De ploeg van trainer Peter van der Veen verloor in het Estádio Walmir Campelo Bezerra de troostfinale met 1-3 van Frankrijk. Arnaud Kalimuendo Muinga was bij de Fransen de grote man met een hattrick.

Het is de eerste keer dat Nederland als vierde eindigt op een WK. In 2005 won Oranje in Peru met een 2-1-zege op Turkije wel de strijd om het brons. De WK-finale werd nog nooit bereikt.

Oranje onder 17 was veroordeeld tot de troostfinale na de nederlaag tegen Mexico in de halve eindstrijd. De regerend Europees kampioen verloor de strafschoppenserie met 3-4. Frankrijk verloor in de halve eindstrijd met 2-3 van Brazilië.

Later op de dag spelen Mexico en Brazilië nog de finale van het WK. Dat duel wordt ook gespeeld in het Estádio Walmir Campelo Bezerra. Mexico jaagt op de derde wereldtitel, Brazilië op de vierde.

Oranje onder 17 kwam via Mohamed Taabouni (rechts) nog wel op voorsprong. (Foto: Getty Images)

Oranje geeft voorsprong uit handen

Oranje onder 17 begon nog goed aan de troostfinale. Na een kwartier spelen kwam AZ-speler Mohamed Taabouni vrij voor de keeper na een pass van Kenneth Taylor en de middenvelder stiftte de bal in het doel.

Nederland kon niet lang genieten van de voorsprong, want zeven minuten na de openingstreffer kwamen de Fransen weer langszij. Paris Saint-Germain-speler Muinga schoot raak op aangeven van Melih Altikulac.

Diezelfde Muinga was negen minuten na de pauze weer de plaaggeest van Oranje. De aanvaller werd gevonden na een counter en maakte zijn tweede treffer van de avond.

Na ruim een uur spelen maakte Muinga zijn hattrick compleet. Oranje-doelman Calvin Raatsie had nog wel een antwoord op de inzet van Adil Aouchiche, maar was kansloos op de rebound van Muinga.

Oranje ging in de slotfase nog wel op zoek naar een comeback, maar die zat er niet in, waardoor Nederland het WK niet kan bekronen met een medaille en als vierde eindigt.

Arnaud Kalimuendo Muinga was de grote plaaggeest voor Oranje onder 17. (Foto: Getty Images)