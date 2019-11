Vivianne Miedema heeft Arsenal zondag in de Women's Super League met een doelpunt aan een 0-2-overwinning geholpen in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De Noord-Londense derby was tevens de best bezochte wedstrijd in de Engelse vrouwencompetitie.

Miedema bepaalde acht minuten voor tijd de eindstand in het Tottenham Hotspur Stadium. De spits van de Oranjevrouwen profiteerde optimaal van een te korte terugspeelbal op Tottenham-keeper Rebecca Spencer. De andere treffer van 'The Gunners' kwam halverwege de tweede helft op naam van Kim Little.

De 23-jarige Miedema, die haar derde competitiegoal van het seizoen maakte, deed net als Daniëlle van de Donk de hele wedstrijd mee. Jill Roord kreeg in de slotfase ook nog wat speeltijd bij Arsenal en Siri Worm speelde tot zeven minuten voor tijd mee bij Tottenham.

Met 38.262 toeschouwers was de ontmoeting tussen Tottenham en Arsenal veruit de best bezochte wedstrijd in de Women's Super League. Het vorige record in de Engelse vrouwencompetitie was 31.213 toeschouwers. Zij zagen begin september de derby tussen Manchester City en Manchester United in het Etihad Stadium.

Arsenal heeft één punt achterstand op koploper Chelsea

Door de overwinning bezet Arsenal met vijftien punten uit zes wedstrijden de derde plek. De achterstand op koploper Chelsea, dat thuis met 1-0 won van Manchester United, is één punt. Bij United maakte Jackie Groenen de negentig minuten vol.

Manchester City heeft evenveel punten als Arsenal, maar staat dankzij een iets beter doelsaldo tweede. 'The Citizens' haalden voor eigen publiek met 5-0 uit tegen West Ham United, waar Tessel Middag in de 65 minuut werd gewisseld.

Kika van Es en Inessa Kaagman wonnen met Everton de derby bij Liverpool: 0-1. Everton neemt met twaalf punten de derde plek in en Liverpool is met slechts één punt hekkensluiter.