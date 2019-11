FC Den Bosch stelt dat er zondag geen sprake is geweest van racisme tegen Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Volgens de Brabantse club ging het om "kraaiengeluiden" van de supporters.

"De zogenaamde kraaiengeluiden dateren uit de tijd dat Hans Kraay jr. voor de club speelde. Iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Viert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat getrakteerd op zo'n kraaienconcert", schrijft FC Den Bosch op zijn website.

De club uit de Keuken Kampioen Divisie betreurt het dat er "de schijn van racisme of discriminatie" is gewekt. "Laat één ding duidelijk zijn: FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken."

De wedstrijd (3-3) werd zondag een kwartier lang stilgelegd vanwege de spreekkoren aan het adres van Mendes Moreira. "Het voorval heeft gezorgd voor een onnodig beladen sfeer. Wij betreuren het dat een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch", schrijft de club.

Trainer Erik van der Ven van Den Bosch wilde tegen FOX Sports niet reageren op het incident. "De club heeft een verklaring uitgebracht en daar sta ik volledig achter", was het enige wat hij kwijt wilde.

Mendes Moreira vertelde tegen FOX Sports dat er wel degelijk sprake was van racisme vanaf de tribune. "Het werd in de eerste minuut al persoonlijk. Toen werd er k-zwarte, k-neger, katoenplukker en Zwarte Piet geroepen. Dit kun je niet accepteren en hier moet iets tegen gedaan worden", zei de aanvaller, die later in de wedstrijd de tweede treffer van Excelsior maakte.

KNVB kondigt maatregelen aan

Op televisiebeelden was te zien dat een supporter van FC Den Bosch de Hitlergroet bracht richting Mendes Moreira. De KNVB kondigt in een kort bericht harde maatregelen aan.

"In het voetbal is er geen plaats voor racisme. Helaas is racisme een maatschappelijk probleem dat ook in het voetbal soms de kop opsteekt", aldus de bond.

"Dit staat haaks op wat we willen met sport: mensen verbinden. Daarom treden we keihard op tegen racisme."

Volgens de KNVB trad arbiter Laurens Gerrets goed op door het duel tijdelijk stil te leggen en later te hervatten. "Ons protocol voor spreekkoren is zondagmiddag op correcte wijze gehanteerd."

"Er wordt nu samen met de club gekeken hoe de daders kunnen worden opgespoord en aangepakt. Tot slot, zal dit incident via het onafhankelijke tuchtrechtsysteem verder worden onderzocht."