Ahmad Mendes Moreira zegt diep geraakt te zijn door de racistische leuzen van een deel van de FC Den Bosch-aanhang in zijn richting. De middenvelder van Excelsior verliet zondag zeer emotioneel en woedend het veld.

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Den Bosch en Excelsior (3-3) werd na een half uur tijdelijk stilgelegd door arbiter Laurens Gerrets, omdat de 24-jarige Moreira in de eerste helft meermaals racistisch werd bejegend door een deel van de Den Bosch-aanhang. Het duel lag daardoor een kwartier stil.

"Het werd in de eerste minuut al persoonlijk. Toen werd er 'k-zwarte', 'k-neger', 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet' gezegd. Dat doet mij heel veel pijn en ik vind het jammer. Dit kan je niet accepteren en hier moet iets tegen gedaan worden. Gelukkig greep de scheidsrechter op een goed moment in", zei Moreira na afloop van het duel tegen FOX Sports.

"Toen ik naar binnen ging, heb ik ook niet de meest lieve dingen gezegd. Ik was ontzettend boos en zat hoog in mijn emotie", vervolgde Moreira. "Er werd wel besproken of we de wedstrijd uit gingen spelen, maar ik wilde dat wel."

Uitgerekend Moreira tekende vlak voor de rust voor de 1-2. De middenvelder vierde zijn doelpunt door provocerend te juichen vlak voor het deel van de Den Bosch-aanhang dat hem racistisch had bejegend. "Ze zeiden tegen mij dat ik niet moest gaan juichen, maar op dat moment dacht ik niet na en deed ik het wel. Het is de beste manier om daar antwoord op te geven."

Het moment dat Ahmad Mendes Moreira zijn doelpunt viert. (Foto: Pro Shots)

Moreira blij met steun Memphis

Het incident met Moreira is niet de eerste keer dit seizoen dat een duel tijdelijk wordt stilgelegd vanwege racistische leuzen. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook al bij Bulgarije-Engeland en Hellas Verona-Brescia toen Mario Balotelli uit woede de bal in de tribune schoot.

"Natuurlijk steunt het mij dat die spelers ook een statement hebben gemaakt", reageerde de geboren Schiedammer. "Voetbal is van ons allemaal en we moeten koesteren dat we dit spelletje mogen spelen. Maar als we op basis van huidskleur worden afgebrand, dan gaat het nergens meer over."

Oranje-international Memphis Depay sprak op Twitter schande van de gebeurtenissen in Den Bosch en vroeg onder meer de KNVB om actie te ondernemen. Moreira is blij met de steun van Memphis. "Hij heeft een groot bereik en daardoor wordt het alleen maar aangesterkt. Dan laten we alleen maar zien dat het niet kan."

Moreira kreeg het tijdens het interview met FOX Sports nog aan de stok met FC Den Bosch-trainer Erik van der Ven. "Hij zegt dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren? Natuurlijk wil ik over de wedstrijd praten, maar ik ben boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren."

