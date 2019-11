Portugal heeft zich zondag geplaatst voor het EK van volgend jaar. De regerend Europees kampioen had aan een moeizame zege bij Luxemburg (0-2) voldoende.

Portugal moest winnen in het groothertogdom om plaatsing voor het toernooi in eigen hand te houden. De ploeg van bondscoach Fernando Santos had het lang moeilijk.

Vlak voor rust opende Bruno Fernandes eindelijk de score. De middenvelder van Sporting CP nam een dieptepass fraai mee en passeerde doelman Anthony Moris in de korte hoek.

Cristiano Ronaldo bepaalde de uitslag op 0-2. De spits was hard op jacht naar twee doelpunten, om zo op honderd interlandtreffers te komen. In de slotfase zorgde hij van dichtbij voor zijn 99e doelpunt, waardoor hij er nog één nodig heeft voor de magische grens.

Dusan Tadic opende voor Servië de score. (Foto: Pro Shots)

Servië eindigt als derde

Door de zege van Portugal eindigt Servië als derde in groep B. Dat land verspeelde thuis de zege tegen het al geplaatste Oekraïne: 2-2. Servië was voor plaatsing hoe dan ook afhankelijk van een uitglijder van Portugal.

Servië kwam via Ajacied Dusan Tadic na negen minuten op voorsprong. De aanvaller schoot raak uit een strafschop. Nog voor rust maakte Roman Yaremchuk gelijk, maar Aleksandar Mitrovic bezorgde Servië opnieuw de voorsprong. In blessuretijd werd het via Artem Besedin nog 2-2.

De Serviërs maken via de play-offs nog wel kans om een ticket af te dwingen voor het EK. De ploeg van bondscoach Ljubisa Tumbakovic was een van de groepswinnaars in League C van de Nations League, waardoor op die manier nog een ticket voor het grijpen ligt.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie