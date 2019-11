Virgil van Dijk moet dinsdag de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder haakt wegens persoonlijke omstandigheden af bij het thuisduel met Estland.

De verdediger van Liverpool heeft het trainingskamp van Oranje inmiddels verlaten, meldt de KNVB zondag. Het is nog niet bekend of bondscoach Ronald Koeman een vervanger oproept.

Met Van Dijk in de basis plaatste Oranje zich zaterdag dankzij een 0-0-gelijkspel bij Noord-Ierland voor het EK van volgend jaar. Bij het vorige EK in 2016 en het WK in 2018 was Oranje afwezig.

Van Dijk miste in de kwalificatiecyclus nog geen minuut. Normaal gesproken geldt Stefan de Vrij als zijn eerste vervanger, maar de verdediger van Internazionale was vanwege een blessure niet van de partij tegen Noord-Ierland. De geschorste Marten de Roon is er dinsdag evenmin bij.

Ongewis wie band draagt tegen Estland

Het is nog niet bekend wie dinsdag tegen Estland aanvoerder is. Koeman heeft namelijk geen reserveaanvoerder aangewezen. Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Daley Blind komen als leden van de spelersraad in aanmerking voor de band.

Bij het duel met Estland staat voor Oranje alleen groepswinst op het spel. De ploeg moet dan hopen op een misstap van Duitsland, dat die avond zelf in Frankfurt tegen Noord-Ierland speelt.

Nederland en Estland spelen dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar.

