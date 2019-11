Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Den Bosch en Excelsior is zondag tijdelijk stilgelegd na racistische leuzen richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

De 24-jarige Moreira werd door een deel van de FC Den Bosch-aanhang meermaals racistisch bejegend. Na een half uur spelen in Stadion De Vliert besloot arbiter Laurens Gerrets het duel tijdelijk te staken.

Moreira verliet zeer emotioneel en woedend het veld. Op dat moment stond het 1-1 door doelpunten van Ruben Rodrigues (FC Den Bosch) en Rai Vloet (Excelsior).

"Ik kreeg bericht dat nummer 18 emotioneel is, omdat er van alles naar hem geroepen werd", zo reageerde scheidsrechter Gerrets tegenover FOX Sports. "Ik ben in gesprek gegaan met Excelsior, maar Moreira was niet bereikbaar. We hebben twee minuten doorgevoetbald, maar het ging maar door en hij werd steeds emotioneler."

Gerrets wilde FC Den Bosch wel een compliment geven voor de manier waarop de club de situatie heeft aangepakt. "Excelsior wil verder spelen, dus dat gaan we zo ook doen. Ik hoop dat dit nu stopt. De keuze ligt bij Excelsior."

De wedstrijd is na een pauze van een kwartier weer hervat.

Go Ahead Eagles verslaat Telstar

Go Ahead Eagles nestelde zich eerder zondag op de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Deventer was met 0-2 te sterk voor Telstar.

Het openingsdoelpunt in IJmuiden werd vlak na rust gemaakt door Elmo Lieftink. De middenvelder kopte de bal uit een hoekschop raak.

Diep in blessuretijd zorgde de net ingevallen Julius Bliek voor de 0-2. Hij werkte de bal van dichtbij binnen uit een voorzet van de eveneens ingevallen Adrian Edqvist.

Go Ahead nadert door de zesde zege van het seizoen koploper SC Cambuur tot op zes punten, maar heeft wel een duel meer gespeeld. Telstar is met drie punten minder dan de Eagles middenmoter.

Spelers van Go Ahead Eagles vieren de openingstreffer tegen Telstar. (Foto: Pro Shots)

