Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen staat ervoor open om in de toekomst een mannenteam te trainen. Ze benadrukte zondag wel dat ze voorlopig goed zit bij de KNVB, waar ze waarschijnlijk snel haar contract verlengt.

De vijftigjarige Wiegman geldt als een van de succesvolste coaches in het vrouwenvoetbal van de laatste jaren. Na winst op het EK van 2017 met Oranje werd ze door de FIFA verkozen tot beste coach van het jaar. Vorig jaar leidde ze de vrouwen naar de WK-finale.

Een overstap naar de mannen zou daarom zeker niet onlogisch zijn, al wuifde ze die suggestie enkele maanden geleden nog weg. Inmiddels lijkt ze van mening te zijn veranderd. "Ik zou wel daar wel over nadenken", reageerde Wiegman zondag in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports op die suggestie.

"Als de situatie zich aandient, zou ik dat overwegen", vervolgde de geboren Haagse. "Alleen zit ik nu bij de Oranjevrouwen, waar ik het erg naar mijn zin heb en daar wil ik graag nog even blijven. Mijn passie ligt nu daar."

Wiegman speelt met de Oranjevrouwen komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Haar contract bij de bond loopt na dat toernooi af, maar de kans is groot dat die verbintenis snel wordt verlengd tot en met het EK van 2021. Wiegman is daarover met de bond in gesprek.

Sarina Wiegman werd in 2017 op het gala van de FIFA uitgeroepen tot beste coach van een vrouwenteam. (Foto: Getty Images)

Overstap naar mannen baanbrekend

Na dat toernooi zou een overstap naar de mannen een mogelijke vervolgstap kunnen zijn. Dat zou baanbrekend zijn, aangezien in Europa nog nooit een vrouw de coach van een mannenteam op het hoogste niveau is geweest. Corinne Diacre, de huidige bondscoach van de Franse vrouwen, coachte in het verleden wel de Franse tweededivisionist Clermont. Dat was destijds een unicum.

Wiegman denkt dat zij het in zich heeft om succesvol te zijn bij de mannen. "Uiteindelijk blijft het voetbal. Ik zou natuurlijk eerst een team moeten analyseren als ik daar aan de slag ga. Als coach ben je toch een manager. Maar het is geweldig om met ambitieuze mensen en topspelers te werken. Dat doe ik nu."

De voormalig international weet wel dat de dynamiek in een vrouwenteam erg verschilt van die in een mannenteam. "Mannen zijn toch meer rechttoe rechtaan. Die zeggen iets tegen elkaar en drinken daarna een biertje. Bij vrouwen blijft een akkefietje langer hangen en moet je met elkaar in gesprek. En dan nog kan het eens terugkomen."

Met de Oranjevrouwen staat Wiegman op de drempel van het EK. Na zes kwalificatieduels heeft de regerend kampioen nog altijd de perfecte score, waardoor het raar moet lopen wil Oranje in de zomer van 2021 ontbreken op het toernooi in Frankrijk.