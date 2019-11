Mede door een gemiste strafschop van Steven Davis eindigde Noord-Ierland-Nederland zaterdag in 0-0. De Noord-Ierse bondscoach Michael O'Neill denkt dat de protesten van Oranje bijdroegen aan het missen van de penalty.

Aanvoerder Davis mocht na een half uur aanleggen vanaf 11 meter, maar schoot hoog over het doel van Jasper Cillessen. Mede daardoor eindigde het duel in Belfast in 0-0, wat voor Oranje voldoende was om zich te plaatsen voor het EK.

Scheidsrechter Szymon Marciniak kende de penalty toe aan Noord-Ierland na hands van Joël Veltman, tot onbegrip van de Nederlandse spelers. Voordat Davis daadwerkelijk kon schieten, moest hij lang wachten terwijl met name Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in conclaaf ging met de Poolse arbiter.

"Er is geen twijfel dat dit Steven beïnvloed heeft. Het leidde tot twijfel bij hem", aldus O'Neill tegen de BBC. "Er is niets ergers dan wachten terwijl je een penalty wil nemen. De scheidsrechter had dat beter moeten afhandelen."

De bondscoach van de Noord-Ieren noemde vooral aanvoerder Van Dijk en keeper Jasper Cillessen als stoorzenders. "Van Dijk was erg lang bezig met het betwisten van de penalty. Vervolgens komt ook de keeper opeens van zijn lijn. Dat heeft zijn effect gehad op Steven, want hiervoor heeft hij nog nooit een strafschop gemist voor ons."

De gemiste strafschop was volgens O'Neill een mentale tik voor zijn team. "We zullen niet weten hoe de wedstrijd was gelopen als we bij rust hadden voorgestaan. Het missen van de penalty kostte ons veel moraal en energie."

Noord-Ierland met vertrouwen naar play-offs

O'Neill kreeg door het gelijkspel tegen Oranje niet het afscheid waar het thuispubliek op gehoopt had. De 47-jarige coach verruilt het nationale team van Noord-Ierland voor de Engelse club Stoke City, dat uitkomt in het Championship.

Via de play-offs van de Nations League kan Noord-Ierland zich echter alsnog plaatsen voor het EK komende zomer, waarmee het dienstverband van O'Neill nog verlengd kan worden. De bondscoach ziet dat traject met vertrouwen tegemoet.

"We hebben tegen twee van de beste teams van Europa gespeeld en zijn geen moment echt weggespeeld. We hebben thuis dan wel verloren van Duitsland en uit van Nederland, maar er zijn veel positieve dingen te vinden", stelde O'Neill.

"We moeten ervoor zorgen dat we in de play-offs met dezelfde mentaliteit spelen en wat klinischer zijn. Dat we het kunnen, hebben we al bewezen. Dat is de les die we uit deze laatste drie duels trekken."

De Noord-Ierse bondscoach Michael O'Neill tijdens het duel met Oranje. Links zijn Nederlandse collega Ronald Koeman. (Foto: Pro Shots)